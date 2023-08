Az ünnepen különböző díjakat is átadtak. Madaras Községért díjban részesült Szőnyi János diakónus, több évtizedes közösségi munkájáért. Több gyermeket oktatott hittanra, a volt cserkészek és az egyház prominens képviselője, több civil szervezet vezetőségi tagja. Madaras Községért díjban részesült továbbá Balogh István szkander Európa bajnok, aki az elmúlt pár évben a településnek európai és világhírnevet szerzett a kiemelkedő sporttevékenységével és a helyi fiatalok példaképévé vált kitartásával sportemberhez méltó magatartásával.

A Rausch Sándor Emlékdíjat idén megosztva két madarasi diák kapta: Nagy Erik kimagasló tanulmányi eredményével és sportteljesítményével érdemelte ki, mint nyolcadikból elballagott diák. Továbbá Kőműves Fanni Szófia jó tanulmányi eredményéért és kimagasló többszöri közösségért végzett tevékenységéért érdemelte ki a díjat.

Az Életünkért Egymásért Alapítványért díját Nothof Ferencné Faragó Rózsa, akit a szociális ágazatban végzett többéves lelkiismeretes munkája miatt tüntettek ki.

A kulturális programban a Madarasi Harmonikások Alapítvány Zenekara Simon Boglárkával – meglepetésként – közösen előadták Lehár Ferenc: Cigányszerelem - Messze a nagy erdő című operett áriáját, ami óriási sikert aratott. A helyi csoportok közül fellépett a helyi Bácskai Zene és Tánc Hagyományőrző Egyesület tánc csoportja, a Búzavirág Nyugdíjas Klub Egyesület kórusa. Továbbá a testvértelepülések is bemutatkoztak, helyi és kortárs dalokat énekeltek. Kőműves Fanni Szófia népdalokat énekelt. A rendezvényen fellépett a kulturális programok keretében Lex Orsolya és zenekara, Simon Boglárka és Balázsevits Tamás. A délutáni kulturális műsort a Madarasi Gyermek és Ifjúsági Fúvós Zenekar koncertje zárta.

Rövid technikai átállás után a Magyar Rock Legendák – Rudán Joe és zenekara, Kalapács József és Varga Miklós – színvonalas előadásukkal fokozták a hangulatot. Egyebek mellett az István a király rockoperából is felcsendültek népszerű dalok. Az est a Metal Daze zenekar koncertjével zárult.

– Mindenki számára, de részemre is és polgármester kollégáim részére is megható közös kopjafa avatással és koszorúzással zártuk a három napos ünnepünket. Itt minden Madaras településnek külön kopjafát állítottunk, amelyeket Szekeres Zoltán lelkiismeretes és felettébb precíz munkájának köszönhetünk. Később a közös testületi ülés során megállapodás aláírására került sor, melynek célja, hogy folytatni kell ezt a Madarasiak Találkozóját és arra kell törekedni, hogy az utánunk felnövő nemzedékek is ápolják és tovább vigyék a hagyományokat. Pályázzunk közösen a jövőben a hasonló rendezvények lebonyolítására – zárta gondolatait a polgármester.