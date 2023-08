Több mint százan gyűltek össze a faluházban a megnyitóra. Szabó Zsolt polgármester köszöntő és a támogatást megköszönő szavai után Szabó Mátyás zenész, dalszerző Te a tavaszt szereted című megzenésített Petőfi-vers-előadásával segített hangolódni az élményre, ami a hűvös falak között várt a közönségre.

Az augusztus első hetében megrendezett tábor anyaga került a falakra, posztamensre, hatvanhárom kép és hat uszadékszobor húsz alkotótól, akik nemcsak helyiek és környékbeliek, hanem a megye, sőt az ország különböző pontjairól érkeztek idén is a táborba.

Húsz ember, húsz nagyon különböző stílussal, különböző témaválasztással, különböző technikai megfogalmazással, olajjal, akrillal, akvarellel, grafittal különböző anyagokra, vászonra, farostra, papírra felvitt munkák. Uszadékszobrok, melyek anyagát a Duna vetette partra, egy-egynél szinte csak minimális alakítás a természetben fellelt állapothoz képest.

Fotó: Kapott fotó

– Ebből a különbözőségből alakul ki minden évben a falunapokra egy színes, érdekes kiállítás, 2023 nyarának lenyomatai vannak a falakon, Ordas jellegzetes házai, épületei, Duna-partja, virágai, felhői és napsütése, esetleg régmúlt korok emléke, s az alkotásokban minden alkotó lelkéből is egy-egy darabka. A különbözőségeinknél sokkal dominánsabbak az egyezőségeink: Ordas szeretete, a közösség szeretete, az alkotás szeretete, egymás tisztelete, elfogadása, hogy ennyi év alatt sokan nemcsak „tábortársak”, hanem mondhatom, barátok is lettünk. Úgy gondolom, nagyon nagy dolog, ha egy ilyen kezdeményezés a mai világunkban két évtizedet megél. És bízunk benne, hogy több is lesz még – hangzott el a megnyitón Zsigmond Enikőtől, a tábor elindítójától, szervezőjétől.

A megnyitót Szabó Mátyás a Lekapcsolom a villanyt a fejemben című dal előadásával zárta.

A kiállítás két hétig, szeptember 10-ig látható az ordasi faluházban.

A jubileumi alkotótábor résztvevői

Mindszentiné Kun Mandula (Kiskunfélegyháza), Hubert László (Dusnok), Lőrincz Gergely (Baja), Bolyki Lajos (Visegrád), Egervári Endre (Üröm), Olejnyik Ágnes (Budapest), Hárs Katalin (Budapest), Kovács Gergelyné Dudás Magdi (Pécs), Mester Krisztián (Kalocsa), Péjó Tibor (Dusnok), Ádám Péter (Baja), Szörényi Tamás (Kalocsa), Ranga Tibor (Dunapataj), Viczay Lajos (Kalocsa), Balogh József Zsolt (Izsák), dr. Vadász Mária (Kalocsa), Fazekas Margit (Foktő), Varga Sára (Kunfehértó), Szabó Mátyás (Kecskemét), Vlcskó János (Ordas), Zsigmond Enikő (Ordas).