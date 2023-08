A múlt hétvégén, Marcaliban megrendezett Balaton Summer Táncversenyre az egyhetes edzőtábor után utaztak el a fiatal versenytáncosok. Kiváló eredményt értek el, és ismét csillogó érmekkel tértek haza. Az első napon, szombaton Illés Dorka és Palotai Patrik páros Junior I D standardban 2. helyezést, Gyerek II D latinban 2. helyezést, Junior I D latinban 4. helyezést értek el. Provics Hanna Rozália szóló Gyerek E latinban 3. helyen végzett. Matuska Luca és Gyalai Noel (SZOLDANCE TE) páros Junior II C standardban 4. helyezést, Ifi C standardban 5. helyezést, Junior II C latinban 5. helyezést, Ifi C latinban 10. helyezést szerzett.

Provics Hanna Rozália

Fotó: Kapott fotó

Tantó Hanna és Kis Máté páros Junior II D standardban 4. helyezett, Ifi D standardban 6. helyezett, Junior II D latinban 4. helyezett, Ifi D latinban 6. helyezett lett. Matuska Villő és Beregszászi Zoltán páros Ifi C standardban 2. helyen, Felnőtt C standardban 2. helyen, Ifi C latinban 1. helyen, Felnőtt C latinban 3. helyen végzett.

A verseny második napján, vasárnap ismét a parkettra léptek a kecskeméti fiatal tehetségek. Illés Dorka és Palotai Patrik Junior I D standardban és Gyerek II D latinban egyaránt 2. helyezést ért el. Provics Hanna Rozália szóló Gyerek E latinban 2. lett.

Matuska Luca és Gyalai Noel (SZOLDANCE TE) Junior II C standardban, Ifi C standardban, Junior II C latinban egyaránt a 4. helyen végzett, míg Ifi C latinban a 8. helyen. Matuska Villő és Beregszászi Zoltán Ifi C latinban, Felnőtt C latinban és Felnőtt C standardban 3. helyezést szerzett, Ifi C standardban 2. helyezést. Máté Eszter és Szabó Márk páros Felnőtt D latinban 7. helyezett lett.