Lendvai Zalán a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 11. évfolyamos, angol szakos diákja. Az írás kulcsfontosságú szerepet tölt be az életében, fiatal kora ellenére is, és nem csak a saját maga szórakoztatására ír, hiszen a nagyvilággal is megosztja munkáit, amiről az Álljon meg egy novellára! pályázat zsűritagjai is pozitívan vélekedtek, lévén, hogy az országos versenyen második helyezést ért el. A kiemelkedő eredménnyel kapcsolatban kerestük meg Zalánt, de a novellaversenyen túl megkérdeztük a motivációjáról, az alkotói szokásairól és az írással kapcsolatos viszonyáról is.

A pályázatkiírása szerint klímaváltozással kapcsolatos novellákat, írásokat vártak. Zalán azelőtt nem kifejezett mélyült el ebben a témában, legalábbis az irodalom szempontjából, ezért érdekesnek tartotta és egyfajta kihívásnak is, hogy egy addig számára viszonylag idegen területen kellett alkotnia, de végül sikeresen megoldotta a novella, a klímaváltozás és a saját nézőpontjának ötvözését.

Zalán nagyjából öt éve kezdett el foglalkozni az írással, de korábban inkább verseket publikált, ezért is élte meg hatalmas sikernek, hogy a novellák területén is tudott olyat alkotni, amit a zsűri kiemelkedőnek talált. Ami a versei tartalmát illeti, az elmúlt időszakban leginkább a lírai én önmagához való viszonyulása, illetve a magány kérdése került középpontba. A verseket a Liget Műhely folyóiratában és a SZIFONline irodalmi portálon lehet megtekinteni.

Zalánt arról is kérdeztük, hogy milyen alkotói rituáléja van, hogyan készül el egy-egy műve. A fiatal írónak még nincsenek berögzült szokásai ezzel kapcsolatban, és az is változó, hogy mennyi időt vesz igénybe egy-egy alkotás tökéletesre csiszolása. Elmesélte, hogy van, hogy akár egy hétig is képes gondolkodni a szövegen, de vannak spontán pillanatok is, amikor tollat ragad.

Kiemelte, hogy a jövőben is szeretne az írással foglalkozni, és bár jelenleg nem tervez újabb versenyen indulni, a versek publikálása továbbra is folytatódik az életében. Zalánra lehet szavazni illetve a nyertes pályázat, vagyis a az "Anyám és a lefejezett csirke" című novella is ugyanazon az oldalon olvasható.