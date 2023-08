Nemcsak citerát vittek, hanem a Népzenei Tehetséggondozó Műhely több, mint 30 népi hangszerét, így kobzot, furulyát, tekerőt, tamburát, nagybőgőt, dorombot, kavalt, gardont, nagydobot, facimbalmot, klarinétot és más hangkeltő eszközöket. Hihetetlen siker övezte hangszerbemutató, a tájegységeket ismertető koncertjeiket, workshopjaikat, melynek a „Gyimestől Gímesig” címet adták.

A Mátyás Király Citerazenekart képviselve húszan utaztak el egy Erdély-Gyergyó-Gyimes-Moldvai körútra a közelmúltban. Az út élményeit Sulczné Dr. Bükki Éva zenekarvezető foglalta össze.

– Az út apropóját az adta, hogy már régóta foglalkozunk gyimesi és moldvai népzenével, de még sosem jártunk arra. Nagyon más papírról, hangfelvételekről, internetről megtanulni a sajátosságokat, mint személyesen a helyszínen magunkba szippantani az erdélyi, a gyimesi és moldvai életérzést. Négy autóval utaztunk ki és egy utánfutóval. Nagy szükségünk volt a logisztikára, hogy minden és mindenki elférjen. Jól felépítettük az útvonalat. A Csutorás táborból ismert barátaink révén mindenhol tárt karokkal vártak minket, megtapasztalhattuk az erdélyi vendégszeretetet, a magyarok egymás iránti szeretetét és összefogását. Fantasztikusan éreztük magunkat – mondta az elején Sulczné Dr. Bükki Éva.

A 11 nap alatt több városban felléptek, 10 koncertet adtak. Az első állomás Nagyenyed volt, ahol a szomszédos csombordi református parókián Boros Erzsébet népdalénekes és családja látta vendégül őket. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium után a közeli Magyarlapádi néptánc táborban léptek fel, mely nagyszerűen sikerült. Értő közönség fogadta műsorukat.

– Erdélyben a citera a periférián áll, náluk sokkal inkább a vonós hangszerek a népszerűek, mint a hegedű, brácsa, nagybőgő. A mesterciterák minősége és a technikai tudás miatt jó volt a hangzásvilág, így még az erdélyi vonósok is elismerően szóltak műsorunkról. Az ott ülő közönség mellé egyre többen kukkantottak be a csűrbe. Természetesen a citerák mellett a többi hangszert is vittünk – tette hozzá.

A következő állomás a Gyergyói-medence volt, ahol tömbmagyar közösség fogadta a kecskeméti csapatot, Gál Adél énekes, óvónő vendéglátóval. Őt és „énekes pacsirta” lányát, Abigélt szintén a Csutorás táborból ismerték korábbról. Gyergyóalfalun, a templom mellett adott koncertet a kitűnő akusztika révén az arra járók hallották, egyre többen gyűltek össze a téren.