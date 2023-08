Egy megyei elsőkönyves szerző, Baranya Imre Woodoo című verses kötetével ismerkedhettek meg a lírakedvelők augusztus 4-én a Katona József Könyvtárban. Az esemény 16:00-kor kezdődött, ahol a pódiumon az intézmény könyvtárosa, Vámos Tibor beszélgetett a szerző életét feldolgozó művekről és az azok inspirálta élethelyzetekről.

Baranya Imre maga is felolvasott a kötetéből, ami többek között olyan verseket is tartalmaz, melyeket még kisiskolás korában írt, de megannyi szerzeménye a szeretet, a szerelem különböző formáit öleli fel. Vámos Tibor kérdéseire Baranya Imre elárulta, hogy a leírt szerelmi csalódások egy része személyes tapasztalatból származik, de azt is hozzá tette, hogy írásban sokkal kifejezőbben tud bánni a szavakkal, ha érzésekről van szó, mintha élő szóban kellene elmondania.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Az író-költő szívén viseli a könyvét, hiszen ez az első bemutatója. Az esemény utolsó negyed órájában a közönségnek is volt lehetősége kérdezni, amire a szerző örömmel és részletesen válaszolt.