Eseménydúsan telik a nyár Ballószögi Kincsecskéknek. A méltán elismert néptánccsoport nemcsak szűkebb hazájában, de az ország határain túl is jó hírét viszi Ballószögnek.

Trencsényi-Csiha Tímea néptáncos, a Kincsecskék vezetője mesélt a fellépéseikről. – Nagyszerű utunk volt, nemcsak táncoltunk, hiszen kulturális értékeket ismertünk meg saját magyar történelmünkből is, és külföldi tánccsoportokkal közösen éltettük a néptáncot, a néphagyományokat. Fergeteges táncházat is tartottunk. Természetesen a tengerben való fürdőzés sem maradt el, fiatal táncosaink nagy örömére – mesélte a táncosok vezetője.

A ballószögi néptáncosok Horvátországban, Krk-szigettel szemben, Kraljevicában laktak egy apartmanban, mely kiváló indulópont volt a fellépésekhez és kirándulásokhoz. Az Adriatica Folkfest keretében két helyen léptek fel. Novi Vinodolski-ban a főtéren táncoltak, ahol egy felvidéki magyar néptánccsoporttal is megismerkedtek, akikkel nagyon gyorsan megtalálták a közös hangot. Velük, a közeljövőben is szeretnék tartani a kapcsolatot. Crikvenicia főtere volt a másik fellépésük helyszíne, ahol hatalmas közönség jött össze.

A ballószögi táncosok kitettek magukért, fantasztikus hangulatú műsort adtak.

Az utolsó este pedig spontán táncházat hoztak össze. A szálláshely kertjében próbáltak, amikor egyszer csak gyűlni kezdett a közönség a szállóvendégek közül, majd jött a többi néptánccsoport is. A végén hajnalig tartó táncházban mulattak egy közeli üresen álló tavernában.

A fakultatív programok kulturális és történelmi helyeket érintettek.

– Fontosnak tartom, hogy a mai fiatalság is felfedezze múltunk értékeit.

Horvátországnak is számos olyan pontja, városa van, ahol a magyarok is letették névjegyüket. Fiume egykoron még hazánkhoz tartozott, a kikötőben nem egy magyar felirattal találkoztunk a több mint 100 éves kikötői eszközökön, vagy éppen csatornafedeleken. Emellett a csodaszép Szent Vitus székesegyházban is jártunk. Akinek kedve volt a híres halpiacra is kilátogatott. Megismerkedtünk Krk-sziget óvárosával is, sikátoraival, templomával. Hatalmas élményt jelentett az ódon falak között sétálni – elevenítette fel az élményeket Trencsényi-Csiha Tímea.

A Ballószögi Kincsecskék pénteken újra buszra ültek és irány Krakkó. A lengyel városban lépnek fel a fiatalok a hétvégén a Krakkói Nyári Művészeti Fesztiválon. Természetesen ezúttal is szerepel a programban több kirándulás a környékben.