Az együttes az elmúlt évben alakult egykori zenésztársakból. A korábbi formáció tagjaihoz Révfy Zoltán harmonikás, Berger János dobos, Szöllősi Kristóf gitáros két új zenész csatlakozott: Dudás Júlia énekes és Kerényi Ádám basszusgitáros. Mindannyian rendelkeznek hétköznapi munkával, elfoglaltsággal, a szabadidő egy része azonban az örömzenélésnek van fenntartva. A próbákat hetente, kéthetente szervezik, de koncert előtt sűrűbben találkoznak a zenészek.

Révfy Zoltán, egykori polgármester, az együttes harmonikása hírportálunknak elmondta, hogy a névválasztás abból adódott, hogy a zenekar a tavalyi BeerBQ fesztiválon mutatkozott be, vasárnap este hétkor történő színpadra lépéssel. A szervezők ezt megelőzően körülbelül egy hónappal szintén vasárnap este hétig adtak határidőt a csapatnak, hogy valamilyen névvel előrukkoljanak, e dupla véletlen folytán esett a választásuk a Sunday Seven Blues elnevezésre.

A Sunday Seven Blues egyik fellpésén

Fotó: Fény Gépész

– A zenekarból csak nekem nincs másik formációm, a többiek más zenekarokban is játszanak, vagy előadói fellépéseket vállalnak. Bár én is szeretnék többet foglalkozni a zenével, egyelőre a napi munkám mellett ez sajnos nem kivitelezhető, bár szeretnék folyamatosan fejlődni. Régi vágyam volt a harmonikázás, 2017-ben vettem az első hangszeremet, aztán most szerintem már hatvan-hetven darabom van – mondta a baon.hu-nak Révfy Zoltán harmonikás. Olyan zenészek nyomdokait szeretné követni, mint Little Walter, amerikai blues-zenész, énekes, zeneszerző, aki a szájharmonika-játék megújítója volt, vagy Aleck Miller, aki karrierje során később Sonny Boy Williamson néven volt ismert, amerikai bluesharmonikás, egykori énekes és dalszerző. A harmonikások nagy példaképe Junior Wells amerikai bluesénekes és szájharmonikás is a bajai harmonikás követendő, példaképei közzé tartozik. Ő leginkább Muddy Waters-szel, Earl Hookerrel és Buddy Guy-jal való fellépéseiről és lemezfelvételeiről ismert, de játszott Bonnie Raitt-tel, a Rolling Stonessal és Van Morrisonnal is.

A koncerten feldolgozásokat adnak elő, de a későbbiekben szeretnének saját számokat is írni.

A repertoárban a tradicionális blues mellett néhány Elvis korabeli rock and roll is szerepel, ezek mellett Janis Joplin, Dusty Springfield számokat is hallhat a közönség. Előnyben részesítik a pörgős, feszes boogiekat a lassú bluesokkal szemben.

Révfy Zoltán hangsúlyozta, hogy számára a zene örömszerzési forrás, felszabadulás, önkifejezés.

– Egész más amikor az ember zenét hallgat és más, amikor játszik. Amikor játszik akkor át kell adnia azt az érzést, ami benne van ahhoz, hogy a hallgató megérezze a zene lényegét. Ha ez sikerül, akkor tapsolnak – fogalmazott az egykori polgármester.