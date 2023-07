Pénteken tartották meg a hónap alkotója, vagyis Vári Boglárka kiállítás-megnyitóját a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ második emeleti bemutatótermében. A hivatalos nyitóbeszéd előtt élőzene fogadta a látogatókat, a terem közepe egy spontán színpaddá alakult, a hangulatról pedig az Amazon's Duo gondoskodott. Néhány dal után a megnyitón köszöntőt mondott Szigeti Kármen művészeti szakíró. A megnyitóbeszéd csaknem olyan különleges volt, mint Boglárka festményei, amiknek fő tematikája közé tartozik a szerelem és az életerő – árulta el beszédében a művészeti szakíró.

Az alkotót arról kérdeztük, hogy mióta rajzol és fest, illetve mit jelent számára az alkotás.

– Mindig is rajzoltam és festettem, már egész pici koromból vannak emlékeim általam készült firkákról, rajzokról. Nagy részét félre is tették a szüleim. Mindig is ezt használtam önkifejezésnek.

Vári Boglárka azt is elárulta, hogy melyik a kedvenc alkotása.

– Szeretem színeiben, a szabályos és a szabálytalan vonalak együttes megjelenését ebben a képben. A szarka pedig mindig egy szerencsehozó állat volt számomra. Illetve szeretem a jelentését, ami számomra az önmagammal való kapcsolatom, fejlődésem, helyrekerülésem.

Fotó: Vári Boglárka

Boglárka kedvence, csakúgy, mint a kiállítás többi eleme is egész júliusban megtekinthetők a Hírös Agórában.