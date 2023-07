Szakolczai Krisztina gyermekkora óta fotózik. Kedvenc elfoglaltságának akkoriban csak akkor tudott hódolni, amikor sikerült megkaparintania szülei fényképezőgépét, vagy videókameráját. Leginkább családi eseményeket örökített meg, emellett sokat járt ki a természetbe, a Csalánosi Parkerdőbe, a kiskunsági dombokra.

– Az első saját digitális tükörreflexes fényképezőgépemet jó ideig csak a családi események és kirándulások megörökítésére használtam. Jó tíz éve érlelődött meg bennem a gondolat, hogy képezni szeretném magam, így beiratkoztam egy fotósiskolába, majd profi természetfotós képzésre, valamint vakus, és képfeldolgozási tanfolyamokra. Elsősorban a madárfotózás és tájképfotózás ragadott magával – emlékezett vissza a kezdetekre Szakolczai Krisztina.

A fényképezést sokan művelik, még ha csak hobbi szinten is.

A fotózás megszállottjai között is különleges helyet foglalnak el a természetfotósok, mivel az igen sok türelmet igényel.

– A természetben való fotózás egy kicsit más jellegű, mint például az esemény, vagy a műtermi fényképezés. Ez valamiféle jó értelemben vett megszállottság, ami sok időt, energiát, önfegyelmet igényel. Hajnalok hajnalán kell kimenni a terepre, elviselni az időjárás viszontagságait, feküdni a sárban, vagy a vízben egy-egy jó felvétel kedvéért. A jó természetfotós ismeri a természetet, annak törvényeit és azt igyekszik leképezni a maga módján. A vadon élő állatokat, az én esetben leginkább a madarakat, saját környezetükben, természetes élethelyzeteikben szeretem megörökíteni – sorolta Szakolczai Krisztina.

A természetfotós „madaras” képeinek zömét a kiskunsági szikes tavaknál, Somogyfajszon és Hortobágyon készítette. Tájképei többnyire a külföldi utazásaihoz kapcsolódnak, művészi szinten megörökítve a látottakat.

– Minden jól sikerült felvételnek megvan a maga története, így az egyik kedvencnek is, ami A róka és a cankó meséje címet viseli. Álcaháló alatt lapultam a szikes tó partján, már fél órával napkelte előtt. Napkelte után nem sokkal madarak ricsajától lett hangos a nádas. Két füstös cankó rebbent ki a nyílt vízre, nyomukban egy róka kocogott, próbálta elkapni a madarakat. A fogócskához hamarosan újabb madarak csatlakoztak. Kis idő elteltével a róka rádöbbent, hogy semmi esélye sincs az ugráló tollasokkal szemben és elsomfordált. Hatalmas élmény volt számomra elkapni a soha vissza nem térő pillanatot – emelte ki a természetfotós.

Nagyon sok jó fotós van hazánkban és külföldön is, így nehéz igazán kitűnni a tömegből. Szakolczai Krisztinának viszont nem sokáig kellett várnia a sikerre. Az elmúlt tíz esztendőben számos hazai és külföldi fotóspályázatot nyert meg, vagy végzett az elsők között. A róka és a cankó meséje című képéért 2021-ben a „Varázslatos Magyarország egyéb állatai” című pályázaton első díjat kapott, 2022-ben pedig „Az év természetfotósa” pályázaton kategória-győzelmet aratott. A felvételt az orosz szervezésű Arany Teknős-pályázaton a legjobb alkotások közé is beválogatták. Tavaly a német szervezésű GDT European Wildlife Photographer of the Year versenyén a Somogy Természetvédelmi Szervezte egyik rétjén készített pókhálós tájképével került a legjobbak közé.

– Számomra a természetfotózásban a legfontosabb, hogy a mindennapi stresszből és rohanásból ki tudjak szakadni, megleshessek pillanatokat, és a képeimen keresztül leginkább nyugalmat, harmóniát és csendet tudjak közvetíteni

– fogalmazta meg hitvallását Szakolczai Krisztina.