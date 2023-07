A délután célja a múltunk, örökségünk bemutatása volt, illetve az, hogy összehozzák azokat az embereket, akik otthon különleges kézműves dolgokat készítenek. Az egyesület jövőbeli célja, hogy a környező településekre is továbbvigye a tárlatot, bemutassa az értékeket, amelyeket tovább lehet adni a jövő nemzedéke számára. A kiállításmegnyitón többen is jelezték, hogy szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez.

Forrás: Beküldött fotó

Több településről, így Izsákon kívül Szabadszállásról, Ágasegyházáról, Bugacról, Nagykátáról, Százhalombattáról is érkeztek a megnyitóra. Az érdeklődők láthattak csodálatos hímzéseket, horgolásokat, vert csipkéket, gobleint, nemezelt termékeket, porcelánfestést, festményeket, grafikát, szobrokat és mézeskalácsot is. Illetve az egyesült és a klub vezetőjének, Farkas Tamásnak régiséggyűjteményének egy kis töredéke is megtekinthető volt.