Az anyaság indított el újra a festészet irányába, mondta Iza, akinek az utóbbi években több kiállítása is volt országszerte. Kecskeméten pedig örömmel ismerteti meg a gyerekeket és a felnőtteket is az alkotás élményével. Ezért szervezte meg idén a Hunyadivárosi Közösségi Házban Miniművészképző táborát.

– A gyerekek kaptak egy nagy akvarelltömböt és egy akvarell készletet, ez volt a mappájuk és a tábor végén hazavihették magukkal, hogy utána folytathassák az alkotást – mondta a művész, aki a hét folyamán fontosnak tartotta, hogy a fiatalok megismerkedjenek többféle anyaggal.

– A gyerekek naturálisan akvarellel festették a Hunyadivárosi Közösségi Ház udvarát, szénnel portréztunk, a Corvin Mátyás Általános Iskola gyönyörű akváriumai is adtak inspirációt az alkotáshoz, valamint képzeletbeli város térképet is készítettünk mely mellett még akrillal csendéletet is festettünk – tette hozzá.

Egy különleges közös alkotást is készítettek, mégpedig Mona Lisa körvonalas képének a szétvágott darabjait festették ki úgy a gyerekek, hogy nem tudták mi lesz a végeredmény.

– Érdekes játék volt így a puzzle, mert a színek mindenhol másképp voltak, teljesen eltért az eredeti műtől, de sikerült összeállítani és egy igazán különleges kép született – mondta büszkén Vincze Mº Iza.

A festőművész a tábor résztvevőinek szerette volna megadni azt, amit ő kapott gyerekként. Mint mondta, neki a szakkörök jelentették a szabadságot, biztonságot és úgy érzi ez egy érzékeny kis közösség volt, igazi műhelyhangulattal.

Vincze Mº Iza szerencsésnek érzi magát, hiszen filozófus férje is támogatja az útját. – Igazi művészházaspár vagyunk – hangsúlyozta.

Hogy továbbfejlessze szakmai tudását, Iza jelenleg Szappanos István festőművészhez jár tanulni. Festmény megrendeléseket vállal, valamint kapcsolatban áll a Balaton Galériával is, ahol több képe is elérhető. Festményes termékeket is gyárt, melyeket azért hozott létre, hogy a hétköznapi tárgyak világába némi egyediséget vigyen. Workshopokat, élményfestéseket is tart Kecskeméten.