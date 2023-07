Kiskőrösön született és jelenleg Ordason él és alkot

Vlcskó János 1987-ben Kiskőrösön született. Jelenleg Ordason él és alkot. Középiskolás éveinek életre szóló, a pályaválasztását is befolyásoló élménye Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész órái voltak. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szerzett rajztanári diplomát. Először a Kőrös-Körül a Művészetért Egyesület tagjaként mutatkozott be az egyesület kiskőrösi rendszeres tárlatain. Később számos csoportos és önálló kiállításon, Debrecenben, Kalocsán, Dusnokon, Ordason, Baján, Pécsett, Szekszárdon, Csepelen, Budapesten, Verőcén, Battonyán, valamint Kirchheim unter Teckben láthatták alkotásait a kiskőrösi egyesület tagjaként, valamint a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjaként. 2013 óta tagja az idén 20 éves Ordasi Alkotótábornak, valamint csatlakozott a Pannon Art Alkotóközösség dusnoki csoportjához is. Munkái megjelentek az évenként megjelenő Kalocsai szó és kép antológia több kötetében.