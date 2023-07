– Szólítsatok Petrovicsnak! - egy, az őt személyesen ismerő helyi lakos szerint így mutatkozott be a fogoly Barguzinban 1851-ben, amikor szigorú őrizet mellett megérkezett a faluba. Érdekes embernek tartották a helyiek, nem volt orosz, valahonnan Európából hozták a hatóságok. Alexander Stepanovics Petrovics művelt ember volt, hamar megtanulta a nyelvet, szépen rajzolt, verseket írt, színi előadásokat szervezett. Versei népdalokként éltek tovább. Műveit később a helyi lapok is leközölték, Petrovics szerzeményeként nevesítve. Mindezeket elsőként az orosz néprajzkutatók jegyezték le, akik még az ezredforduló táján faggatták a még élő kortársakat. A századik esztendejüket taposó Morokov testvérpár állítása szerint Petrovics azt mesélte, hogy összeveszett királyával, Franczzal. Föllázította a népet ellene. Francz Mikolka cárt hívta segítségül ellenük, aki legyőzte őket a csatában. Petrovicsot tömegsírba dobták, még élt, amikor valaki kihúzta a holtak közül. Ezért nevezték el feltámadottnak a helyiek – idézte fel a Petrovicshoz kapcsolódó történetet a kunszentmiklósi magángyűjtő.

Petrovics két gyermeket nemzett. Nagyon sokat írt, így kéziratkötegeket hagyott maga után. Az első világháborús foglyok lefényképezték a költő feltételezett sírját, dokumentumokat hoztak haza, amit átadtak a honvédelmi minisztériumnak. Az írásos anyagok az ostrom alatt megsemmisültek.

– 1991 tavaszán új, akadémiai Petőfi Bizottság alakult Bökönyi Sándor akadémikus vezetésével. Alexander Stepanovics Petrovics feltételezett csontmaradványait később az Egyesült Államokba szállították. Az amerikai Fegyveres Erők Patológiai Intézete két alkalommal elvégzett, valamint a Pennsylvania Egyetem egyszeri DNS-vizsgálata a barguzini csontmaradványt 1890-1950 között eltemetett nőként határozta meg. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai bizottsága a fentiek alapján javasolta, hogy az úgynevezett Petőfi-kérdést tudományos szempontból tekintsék lezártnak. Mindez szöges ellentéte a Megamorv Petőfi Bizottság, Kiszely István, Clyde Simpson, Bruce Lamiter és Alexszej Burajev által készített barguzini ásatási jegyzőkönyvnek, ami a fellelt csontvázat Petőfi Sándor maradványaiként azonosította be. A Prágában elvégzett szuperprojekció, azaz a költő dagerrotípiájának rávetítése a koponya fényképére, a Kínában, Petrovics István testvéreinek leszármazottjaitól vett minta alapján elvégzett DNS-vizsgálat is ezt erősíti. Szerintem nem kellene érzelmek, érdekek alapján állást foglalni a kérdésben, megítélésem szerint csakis a DNS-vizsgálat tehetne pontot az ügyre, az anya, Hrúz Mária csontvázának felhasználásával, hiteles választ adva, hogy a barguzini Petrovics azonos-e Petőfi Sándorral. Felvetődik a kérdés, hogy az MTA miért nem vállalja a vizsgálatot – fogalmazott Székely Gábor.

Egyelőre nincs hiteles bizonyosság arra, hogy Petőfi Sándor 1851 és 1856 között száműzöttként élt a Bajkálon túli faluban. Az előkerült, eredetileg orosz nyelven íródott, majd magyarra fordított versekről Szuromi Lajos, a verstan egyik legjelentősebb magyar szakértője azt nyilatkozta, hogy „verselésük jambusi, petőfies”. Dr. Dalmay Árpád Kárpátaljai egyetemi tanár a napokban megjelent könyvecskéjében újabb, Petrovics verseket mutatott be saját fordításában. Megállapította, hogy a „Júliának” című vers első négy sora szinte teljesen megegyezik Petőfi 1846-ban írt „Erdélyben” című művével.

Legenda vagy valóság?

Érdekesség az is, hogy a Bajkálon túli területeken Petrovics jelentős számú leszármazottja tartja a kapcsolatot egymással. Petőfi esteket rendeznek, közülük néhány „verselő” ember lett. Közös ősüket egyértelműen a magyar költőnek, Petőfinek tartják – tette hozzá a kunszentmiklósi magángyűjtő.