KÉSZ ipari park 40 perce

Két kamarakiállítás is látható a kecskeméti acélművészeti tárlaton – galériával

Június 23-án nyílt meg a Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion (KASZ+) a KÉSZ Ipari Parkban, a Four Points by Sheraton Hotel mélygarázsában, melyről akkor portálunk is beszámolt.

Horváth Péter Horváth Péter

A legkülönbözőbb alkotóelemeket, vagy akár hulladéknak tekintett tárgyakat a különös, meglepő módon illeszti egymáshoz a művész, amiből új, talányokkal teli formavilág születik Fotó: Bús Csaba

Idén kilenc képző- és szobrászművész alkotott három hétig a KÉSZ ipari parkban, a csarnokokban: Anne-Karin Furunes képzőművész (Norvégia), Kalle Eriksson képzőművész (Norvégia), Kozári Hilda képzőművész (Finnország), Markus Kåhre szobrászművész (Finnország), Majoros Gyula képzőművész, Lilla von Puttkamer (Németország) festőművész, Szabó Ottó Robotto szobrászművész, Fukui Yusuke festőművész (Japán) és Király Gábor képzőművész. A nemzetközi képzőművészeti alkotóműhely záró tárlatvezetését pénteken tartotta Árvai István kurátor, aki egyben két alkotó kamarakiállítását is bemutatta. Az IQ irodaépületben látható Majoros Gyula Vasmesék és Kákonyi Gábor Fabrik című egyéni tárlata. Árvai István elmondta, hogy a két kiállítás még a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg. Kákonyi Gáborról elmondta, hogy a művész autodidakta “rekonstruktőr”, aki szinte zsigeri ösztönből alkotja meg talált tárgyakból készült műveit. A képzőművész gyermekkora óta gyűjti a tárgyakat, és a legkülönbözőbb alkotóelemeket, vagy akár hulladéknak tekintett tárgyakat a különös, meglepő módon illeszti egymáshoz, amiből új, talányokkal teli formavilág születik, kivétel nélkül gondolkodásra késztetve a befogadót. Kákonyi Gábor a KÉSZ Csoport acélszerkezet gyárában dolgozott korábban és munkatársai hívták fel a kurátor figyelmét munkásságára. Árvai István elmondta, hogy ez Kákonyi debütáló kiállítása és bízik abban, hogy megismeri a nagyközönség az újonnan felfedezett kecskeméti tehetséget, aki így elindulhat az alkotóművészeti pályán.

Kecskeméti kamarakiállítás Fotók: Bús Csaba

Majoros Gyula kecskeméti alkotóművész KASZ egyik alapítója, kinek munkássága előtt a 20. évforduló alkalmából tisztelegnek a kamaratárlattal. Árvai István elmondta, hogy tőle származik az alkotótáborok legnagyobb számból álló műtárgyegyüttese, mivel ő minden esztendőben részt vett a KASZ-on Árvai István hangsúlyozta: a pénteki finisszázs nem zárta le a KASZ-t és a kamarakiállításokat, mivel a nagy érdeklődésre reagálva még jó egy hétig megtekinthetők az acélszobrászati műalkotások. A kiállítást több kiállítótérbe is meghívták, így Óbudára, az Esernyős galériába, októberben pedig a XII. kerületben található Hegyvidék Galériában mutatkozik be a tárlat anyaga a budapestiek számára.





Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!