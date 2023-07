A tájház udvarán megőrzött sírkövek is emlékeztetnek az első telepesekre, akik egykoron ulmi dereglyéken érkeztek az óhazából, a mai Baden-Württemberg tartományból. A szorgalmas svábok „meghódították” az akkoriban lakatlan, mocsaras részeket, megművelték a földeket és idővel a szőlőtermesztés tudását is kamatoztatták. A tájház, a Heimatmuseum­ helyiségei is emlékeztetnek az elődök dolgos mindennapjaira és az ünnepeikre is.

A mostani alkalom az ünnep jegyében telt, hiszen tíz éve rendezték meg először a hajósi tánc- és viselet napját, a „Hajoscher Tracht- und Tanztag” -ot. A ­Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület akkor ünnepelte az ötvenedik születésnapját, amit egy látványos menettánccal tettek emlékezetessé a tájháztól a kisváros barokk központjáig. A sváb viseletbe öltözött táncos menet násznép is volt egyben és az egyesület két tagja volt az alkalmi jegyespár. Az akkor viselt fekete menyasszonyi ruha ezúttal csak kiállítási tárgy volt a tájházban, ahol a mostani menyasszony Suzanne Geiger, hirrlingeni viseletben készülődött, illetve csinosítgatták ruházatát. Suzanne hatalmas fekete pártát viselt, a „csokra” pedig az almába szúrt rozmaringszálakból állt. Az illatos növény a németek és a svábok életében különleges jelentőséggel bír, hiszen a tisztaságot jelképezi, és úgy vélik, hogy szerencsét és egészséget hoz. A rozmaring minden jeles ünnepen feltűnik, legyen az keresztelő, esküvő, névnap vagy éppen búcsú. A vőlegénynek – akinek szerepét ezúttal a hajósi tánccsoport tagja Matos Patrik vállalta – is rozmaringot tűztek a bársonykabátjára, és valamennyi vendég ruhájára is rozmaringszálak kerültek.