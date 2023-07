Kecskemét 1 órája

Benczúr Gyula emlékkiállítás nyílt a Cifrapalotában – galériával

A magyar történelmi festészet kimagasló alakja, Benczúr Gyula alkotásaiból és személyes tárgyaiból nyílt kiállítás pénteken a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének első emeletén. A tárlat a Jósa András Múzeum állandó kiállításába nyújt betekintést, mely jelenleg vándorkiállítás formájában járja az országot, így Salgótarján és Hódmezővásárhely után Kecskeméten is megtekinthető. A nyíregyházi gyűjtemény a 19. századi magyar történelmi festészet mesterének, Benczúr Gyulának festményeit és grafikáit mutatja be. A tárlaton mindemellett korhű hangulatot keltenek a Benczúr-hagyaték személyes tárgyai is.

Benczúr minden korszakából találunk képeket Fotó: Lizik-Varga Katalin

A kiállítás megnyitóján dr. Rosta Szabolcs a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Dr. Rémiás Tibor a Jósa András Múzeum igazgatója köszöntő beszédében elmondta, hogy Magyarországon a Magyar Nemzeti Galériában található a legnagyobb Benczúr gyűjtemény és közvetlenül utána a Jósa András Múzeum őrzi a festő mintegy 62 alkotását. Mint mondta a vándorkiállításon most ezekből mutatnak be néhány alkotást. A múzeumigazgató egy kötetet is bemutatott, melyet Benczúr Gyula fia írt az édesapja életéről. Ez az emlékirat azért olyan érdekes, mert senki sem ismerte úgy Benczúrt, mint a fia – hangsúlyozta. A kiállítást Madár Ximena művészettörténész nyitotta meg. Beszédében Benczúr Gyula életével, munkásságával és alkotásaival ismertette meg a közönséget.

Benczúr Gyula alkotásaiból nyílt kiállítás Kecskeméten Fotók: Lizik-Varga Katalin

Mint mondta, ezen a kiállításon Benczúr minden korszakából találunk képeket. Kezdve az első – még gyermekkorában készített – rajzaival, és befejezve az életének utolsó évében festett alkotásával, melyen Szent István felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának. A művészettörténész elmondta, hogy a kiállításon a festő személyes életterébe is betekintést nyerhetünk a pesti lakásában használt bútorok és festőeszközök segítségével. A kiállítás kurátorai ifj. Gyergyádesz László művészettörténész és Osztényi Éva Gizella művészettörténész. A kiállítás megtekinthető: 2023. július 7-től november 19-ig, keddtől-vasárnapig, 10 és 17 óra között.

