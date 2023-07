Halmi Norbert nyolc évesen kezdett zenét tanulni. Furulyán szeretett volna játszani, de végül a hegedű mellett döntött. – Nem volt semmi indíttatás, teljesen véletlenül választottam ezt a hangszert. Később derült csak ki, hogy dédnagyapám játszott hegedűn. Az általános iskola elvégzése után nem volt kérdéses, hogy milyen irányba akarok továbbmenni. A kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium hegedű szakára jelentkeztem, a felvételire akkori tanárnőm, Farkas Orsolya készített fel. Juhász Ágnes elismert hegedűművész-tanát szárnyai alá kerültem. A versenyeken eredményesen szerepeltem általános iskolás éveim alatt, középiskolásként azonban ez abbamaradt, előtérbe került a csendes fejlődés. A legbüszkébb a galántai Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűversenyen elért ezüst helyezésemre vagyok – sorolta a tizenkilenc éves fiatalember.

Norbert álma, hogy hegedűművész-tanár legyen, majd a doktori cím megszerzése.

A zene mellett a képzőművészet, ezen belül a festészet határozza meg az ifjú tehetség mindennapjait. – A zenélés mellett sokat kreatívkodtam, rajzoltam, barkácsoltam, ragasztottam, festettem. Ziegler Németh Ferenccel már hosszú évekre visszanyúlik ismeretségünk. Azonban 2017-ben, húszéves jubileumi kiállítása volt rám a legnagyobb hatással. Az izsáki festőművész engem kért fel, hogy hegedűjátékommal színesítsem a tárlatnyitót. Az ott látott képek olyan hatással voltak rám, hogy elhatároztam, ecsetet ragadok. Pár nappal később felkerestem a művészt, aki tanítványává fogadott – mesélte Halmi Norbert.

A tehetséges fiúcska szorgalmának, kitartásának és szakmai alázatának köszönhetően gyorsan fejlődött.

Mesterének, Ziegler Németh Ferencnek köszönhetően számos művésszel megismerkedett, mint például Mág Tamás, Gróf Zoltán, Salamon György, akiknek önzetlen segítsége, szakmai útmutatása nagyban hozzájárult a mesterségbeli tudás elmélyítéséhez.

– Akril technikával kezdtem, azután jött az olaj és a pasztell. Emellett nagy hangsúlyt fektetek a rajzolásra is. Az impresszionizmus, azon belül is a plein-air stílusirányzat áll legközelebb hozzám, ami a látvány természetbeni közvetlen megragadását jelenti. A tájképek mellett az állatábrázolás is közel áll hozzám. Munkáimmal első alkalommal 2019-ben az Őszi Izsáki Alkotótábor csoportos kiállításán mutatkoztam be. Önállóan néhány hete léptem alkotásaimmal közönség elé, jelenleg Szabadszálláson láthatóak képeim – sorolta Norbert.

Halmi Norbert a zenében és a festészetben tud kiteljesedni, hegedűjátékával, képeivel érzelmeket kifejezni, gondolatokat közvetíteni. – A zene és a festészet szorosan kapcsolódik egymáshoz. Számomra a zene egy médium, ami képes azokat az érzéseket átadni, amire nem képes a szó. A festészet ebben jó társ, hiszen a zene nem képes vizuális élményt adni, ezzel szemben a képzőművészet azt a célt szolgálja számomra, hogy egyedi látásmódomat és annak érzékeny befogadóképességét örökítsem meg, ezzel pedig maradandót tudjak alkotni – fogalmazta meg hitvallását a fiatalember.