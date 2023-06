A városban élő Kiss Csaba és párja, Turán Ágnes hatalmas gyűjteménnyel rendelkeznek, amelyet a település rendelkezésére bocsátanak. A figurák egy részét már elhelyezték a tárolókban, de közel felének még vitrineket kell keresniük. Kiss Csaba lapunknak elmondta, hogy legalább még ugyanennyi tárolót kell beszerezniük, hogy mindent be tudjanak mutatni.

Ha kész lesz a tárlat, és minden egyes „kindertojás-lakóra” csak egyetlen másodpercet szán egy látogató, akkor jó, ha visz magával uzsonnát is. A megtekintésük ugyanis legalább négy órát vesz majd igénybe. Hogy miért?

Összesen 14 ezer darabot kívánnak bemutatni a közönségnek.

Pénteken már tartottak egy bemutatót a kecelieknek, mondta Csaba. Az történt ugyanis, hogy korábban egy lengyel csoport Kecelre is ellátogatott. Egy diákcsapat járt egy kiskunhalasi oktatási intézményben, és amikor meghallották, hogy a közelben egy készülő kindertojás-figura tárlat található, akkor ide akartak utazni. A diákokat fogadták is a városban, sőt meg is ebédeltették őket, akiknek tetszett a kiállítás.

Ezt meghallva, a keceliek sem akartak lemaradni, így 70 érdeklődő tekintette meg a félig kész tárlatot a múlt héten. Jelenleg három teremben, közel ötven vitrinben láthatóak a figurák az 1975-2000 közötti időszakból. Ennek a jelentősége azért fontos, mert a rendszerváltás előtt idehaza nem árulták a csokitojásokat. Hazánkban azoktól lehetett beszerezni a figurákat, akiknek a rokonok, ismerősök külföldről hoztak ilyen ajándékot, mondta Kiss Csaba. A gyűjtő abban reménykedik, hogy még idén megnyithat a különleges tárlat.