Ahogy arról már korábban beszámoltunk, idén is színes és változatos programokkal zajlik a Hungarikum Fesztivál, ami 2023-ban egyúttal a KAFF, vagyis a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál társrendezvénye is. Magyarságunkból eredően talán bátran és biztosan kijelenthetjük, hogy legalább egy hungarikomot bárki meg tudna említeni. De mik is valójában a hungarikumok? Hova vezethető vissza a történetük, és melyek a legnépszerűbbek?

Mindenekelőtt jó, ha a fogalom is tisztázva van: a „hungarikum” egy olyan gyűjtőnév, amely a magyarság csúcsteljesítményét jelenti. Olyan kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

A kétezres évek elején többirányú összefogás eredményeként szerveződő, a magyarság értékeit összegezni, rendszerezni kívánó mozgalom indult útjára. Széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetések eredményeként született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, amelyet az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadott el egyhangú döntéssel. Célja, hogy megfelelő jogi keretet adjon a magyarság egésze számára fontos értékek azonosításához, dokumentálásához, hozzájárulva ezzel az összegyűjtött értékek szélesebb körben való megismertetéséhez.

Ha hungarikum, akkor gyakran gondolunk valamilyen élelmiszerre, de gyakorlatilag számtalan területen születtek már kiemelések: állatok, növények, kulturális örökség, de még a sportból is tudunk példát hozni. A kecskeméti fesztiválon, ami június 25-ig tart, magyarságunk kiválóságait tíz vármegyéből érkező vendégkiállítók bemutatkozásán keresztül ismerhetik meg az oda látogatók, cikkünkben pedig összegyűjtöttünk néhányat a legismertebbek, vagy éppen a legmeglepőbbek közül:

1. Szódavíz

Vagy másként, a szikvíz egy nagy nyomás alatt lévő szénsavas ital. „Szikvíznek” csak olyan terméket szabad nevezni Magyarországon, amit szifonfejes palackba töltenek. A hatalmas hőségben tökéletes szomjoltó ital, illetve a nyár egyik kedvence, a fröccs egyik alapanyaga.

Forrás: Wikipédia

2. 100 Tagú Cigányzenekar

Tagjai főleg cigány származású muzsikusok, a komolyzene (többek között Liszt, Bartók, Kodály művei) mellett tradicionális magyar cigánymuzsikát is játszanak. Nevével ellentétben megalakulásakor 140 tagja volt, ma 138 van.



Fotó: E. Várkonyi Péter

3. Dobostorta

A dobostorta megalkotója Dobos C. József híres pesti cukrászmester volt. Bár az édesség a készítőjéről lett elnevezve, a "dobos" kifejezés akár a sütemény tetejét borító égetett cukorra is utalhatott volna, ami sokunk nagy kedvence.

Fotó: Shutterstock

4. Magyar népmesék

Magyar televíziós rajzfilmsorozat (1980–2012-ig futott), amelynek ötlete Mikulás Ferenc stúdióvezető fejében fogant meg. A tervező, rendező, szakértő Jankovics Marcell volt. Felejthetetlen népmesei történeteket dolgoz fel ötletesen és a mesék eredeti humorát egy kis képi humorral szövi át. A Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének egyik legnagyobb sikere, mely a hazai rajzfilmgyártás aranykorában született. 2020-tól hivatalosan is a hungarikumok közé soroljuk, éppen ezért idén a Hungarikum Fesztivál és a KAFF társrendezvényként fut párhuzamozas egészen június 25-ig.

Fotó: wikimedia.org