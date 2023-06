A Kész Csoporthoz tartozó Four Points by Sheraton Hotel föld alatti parkolójában megrendezett zárókiállításon. Árvai István kurátor, művészeti vezető mondott beszédet, melyben külön köszöntötte Otaka Masato Japán magyarországi nagykövetét és dr. Homoki Tamást, Kecskemét alpolgármesterét. Felidézte az idén 20. jubileumát ünneplő alkotótábor történetét. Majoros Gyula képzőművész kereste meg azzal a kéréssel, hogy játszótérhez szeretne állatfigurákat készíteni, ehhez lenne szüksége alapanyagra. Végig járva az ipari parkot, rácsodálkozott a néhány ezer tonna acélra, mely ott hevert. Megjegyezte, ebből milyen nagyszerű alkotások készülhetnének. S így is lett.

A 20 év alatt 18 országból 126 művész fordult meg a táborban, többen többször is.

Ezernél is több zsűrizett alkotás készült, de ezek száma tovább nőtt, hiszen számos művész félig tudta csak elkészíteni alkotását, és otthon fejezte be.

Az alkotókat és alkotásaikat Nagy T. Katalin Németh Lajos-díjas művészettörténész, a KASZ+ 2023 társkurátora mutatta be, magyar és angol nyelven.

A program további részében a kecskeméti Zoord zenekar játszott, miközben Fukui Yusuke japán festőművészt alkotás közben is megtekinthette a közönség.

Mint korábban már megírtuk: A KÉSZ Csoport több évtizede elkötelezetten támogatja a kultúrát és a képzőművészeteket. 2017-ben életre hívta a K-ARTS Művészeti Alapítványt, amelynek küldetése a hazai kortárs – acél és egyéb indusztriális alapanyagokkal dolgozó – képzőművészet népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt. A mentor tevékenységük legfontosabb eleme, hogy a kecskeméti KÉSZ Ipari és Innovációs Park területén évek óta megszervezik indusztriális környezetben a fémművészeti alkotótáborokat.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.