Cseke Péter igazgató társulatának szóló köszöntőjében megköszönte mindenki munkáját különleges évad végén. Hangsúlyozta, hogy áldozatos munkával, nagy sikerrel helytálltak a nehézségek közepette is.

A 2023/24-es évadban társulati tagként üdvözölhetik a nézők Kovács Lehelt, Mechle Christiant, Venczli Zórát – akiket vendégművészként már jól ismer a kecskeméti publikum –, valamint Sipos Áront.

A direktor visszatekintett a színházi idény premierjeire. Nagyszabású bemutató volt a Kőszívű című musical, melyet a pestivel koprodukcióban mutattak be és amit a kisebb színpad még drámaibbá tett. Az igen sikeres darab már túl van az 50. előadáson. Az évad többi bemutatója ugyancsak igazi közönségsiker lett, nemcsak a nagyszínházban, hanem a Kelemen László Kamaraszínházban és a Ruszt József Stúdiószínházban is folyamatosan telt házzal futottak az előadások: a Kököjszi és Bobojsza, a Tombol az erény, az Egy hónap falun, A miniszter félrelép, az Utazás a szempillám mögött, a Hattyú, A telefon, a Macbeth és a Luxemburg grófja. Utóbbit a nyáron a Margit-szigetre is elviszi a színház.