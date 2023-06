Június 21-25. között zajlik majd a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál több helyszínen. A nemzetközi seregszemlén a két év alatt készült magyar és európai animációs mozi- és televíziós filmeket vetítik le a közönségnek és a szakmai zsűrinek. A részletekről kedden tartottak sajtótájékoztatót Budapesten, a kecskeméti sajtómunkatársak pénteken tudhatnak meg további információkat.

A jövő szerdán induló filmfesztiválon a közönség többek között válogatást láthat az idén 60 éves M. Tóth Éva, a 70. születésnapját ünneplő Horváth Mária, a szintén 70 esztendős Tóth Pál, Paja és a 80 éves Ternovszky Béla munkásságából. Nyolc egész estés film pereg majd a versenyprogramban, melyek között a világ legrangosabb animációs filmfesztiválján, Annecy-ban, Bucheonban, az Európai Filmdíjon és a Tokyo Anime Award-on is díjat nyert alkotások is szerepelnek. Versenyen kívül fut majd három egész estés európai film, de látható lesz Kovásznai György egy ritkán vetített munkája és Buda Flóra Anna Cannes-i nyertes 27 című alkotása is. Az idei fesztivál új kezdeményezése a KAFFFER művészeti vásár, ahol öt művészeti egyetem tehetséges hallgatói saját készítésű portékáit fogják árusítani.

További részletek elérhetők https://2023.kaff.hu/ oldalon, és a pénteken a kecskeméti sajtótájékoztató után a baon.hu hírportálunkon.