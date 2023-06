Zenei kalandozások az erdélyi Gyímestől egészen a felvidéki Gímesig – így is nevezhetnénk a hétfő este megrendezett tanévzáró jótékonysági koncertet és táncházat, amit a Hunyadivárosi Közösségi Házban tartottak a Mátyás Király Citerazenekar szervezésében. Sulczné dr. Bükki Éva, a zenekar vezetője elmondta: a Csutorás táborban való részvétel számunkra minden évben hatalmas feltöltődést jelent és szakmailag is nagy előrelépés, hiszen egy hét alatt nagyon sok mindent tudunk tanulni ott. A népzenei- és néptánctáborban a citerán kívül sok egyéb hangszeren – például tekerőlanton, furulyán vagy éppen nagybőgőn – tanulnak zenélni a résztvevők. Ez pedig fontos a kecskeméti citerásoknak, hiszen a citera mellett több hangszert is megszólaltatnak műsoraikban.