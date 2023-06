Negyven év elteltével most ismét Járitz-kiállítást rendeztek Majsán, ahol a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény 68 festményét őrzi, ezek közül harmincegyet láthat a közönség a szeptember végéig nyitva tartó tárlaton. Az alkotások Derdák Éva festő-restaurátor munkájának köszönhetően újultak meg. Járitz Józsa életművéről a művészettörténeti kutatásokat Drienyovszki Zsófia művészettörténész végezte, aki szakmai tárlatvezetés során beszélt a tárlat képeiről.

– A kiállítás kezdőpontján elhelyezett első három festmény Járitz Józsa majsai életét alapjaiban meghatározó személyeket és épületet ábrázolja: a falu határában álló „Bulyovszki-villát”, ahol mindennél jobban otthon érezte magát, majd húgát, Ilonát és annak férjét, Bulyovszky Gyula orvost, aki révén évtizedeket tölthetett Kiskunmajsán. Lényegében innen indult az az alföldi festészet, amelyben Járitz egyedit és utánozhatatlant alkotott – fogalmazott el Pap Eliza, a helytörténeti gyűjtemény szakmai vezetője, az időszaki kiállítás kurátora.

– Egy nagy formátumú, Párizst és a fél világot megjáró művésznő volt Járitz Józsa, akinek képei mai is jelentős árakon cserélnek gazdát a különféle aukciós házakban – nyilatkozta L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki hozzátette: a majsai egy olyan kiállítás, ami vonzani fogja látogatókat. L. Simon László a megnyitón elmondott beszédében hangsúlyozta: Járitz alkotásai a mecénásának köszönhetően a londoni Tate Galériáig jutottak és ma is a világhírű szépművészeti múzeum gyűjteményében találhatók.

– Nem lehet elégszer fölfedezni magunknak az értékeinket és művészeinket, s egy ilyen nagy meglepetés számomra Járitz Józsa művészete. Örömteli, hogy a képeit negyven év után ismét láthatja és megismerheti a közönség – mondta el hírportálunknak Szentmártoni János. A művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár hozzátette: föl kell fedezni újra magunknak Járitz Józsa művészetét, aki korának modern festője volt, aki festészetébe így is bevitte a magyar értékeket, az alföldi tájat.

„Járitz Józsa a magyar festészetnek egy olyan kincs, akit most kezdünk felfedezni. Kanada, Svájc, London. Ott már ismerik. Most ideérkezett Kiskunmajsára. Eljött annak is az ideje, hogy Majsa által felemelkedhessen. Kiskunmajsa városalapításának első fázisa a kultúrában megtörtént: Konecsni György és Járitz Józsa nagylelkű adományozása révén. Járitz Józsa visszaadta a tájnak, amit ő kapott tőle.” – idézte dr. Losonci Miklós művészettörténész negyven évvel ezelőtt elhangzott és mai is aktuális gondolatait a tárlatnyitón Pap Eliza.