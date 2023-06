Neszményi György és felesége, Neszményiné Gubacsi Erzsébet néhány éve elhatározta, hogy az általuk összegyűjtött több ezer papírrégiségből képes kiadványokat szerkeszt. Ez idáig több könyvvel örvendeztették meg az olvasókat, ennek legújabb darabja a Horthy István a hadak útján című kiadvány.

– Rengeteg anyagot gyűjtöttünk össze az évek során a Horthy István a hadak útján című könyvhöz, melyet érdemes közzé tenni, továbbá ez a kötet egy fontos hiánypótló kiadvány, hiszen Horthy István életéről nagyon kevés az irodalom, főleg ilyen részletesen bemutatva a kormányzó fiának alakját. A logika a könyv összeállításában az volt, hogy kronológiai sorrendben minden fontos esemény említésre kerüljön képekkel illusztrálva. Horthy Istvánnak volt tassi kötődése is, 1921 nyarán egy csónaktúrán vett részt a Balatonhoz a Dunán déli, majd a Sión északi irányba. Az egyik kikötőhelyük éppen Tassnál, a Csepel sziget déli csúcsánál volt, ahol a túrázó csapat négy napot töltött. Horthy Istvánt osztálytársa, padtársa és legjobb barátja, Horváth Lajos látta vendégül és szállásolta el – derült ki Neszményi György és Neszményiné Gubacsi Erzsébet beszámolójából.

A szerzők ez idáig több könyvvel örvendeztették meg az olvasókat

Fotó: Gulyás Sándor

A könyv szerzői elmondták azt is, hogy Horthy István nagyon emberséges és közvetlen volt, tettei alapján a mai fiatalok példaképe is lehetne. A bemutató végén szó esett Horthy István tragikus haláláról. Felidőződtek érdekes körülmények, gyanúsnak vélt tények is, melyek alapján esetleg arra lehet logikusan következtetni, hogy nem véletlen volt a kormányzó fiának repülőgép-balesete. Németh Gábor Tass község polgármestere ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a magyar történelem során sok olyan példa volt arra, amikor fontos, igazi hazafi vezetők, akik érdemben is szolgálták a közjót, gyanús körülmények között haltak meg.

A bemutatót követően a szerzők dedikáltak néhány példányt új könyvükből.