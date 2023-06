Balla Csaba polgármester a baon.hu-nak elmondta, hogy a pályázat során ajzatburkolatot cseréltek, önerőből, saját munkával a régi, dohos furnérlemez alatti vakolatot leverték, újravakolták, és szeletelt téglaburkolattal látták el az oldalfalakat és a lábazatot az épületrészben. A tavalyi nagy esőzés és jégvihar súlyos károkat okozott az épületben, így az elnyert vis maior keretből tudtak az álmennyezet felújítására is fordítani. Ezzel az összehangolt munkálatokkal egy komplett, teljes termet fel tudtak újítani.

A későbbiek folyamán egy konyhapultot is szeretnénk a régi pult helyére építeni, ami azt a célt szolgálná, ha valaki ezt a termet kibérli egy születésnapra vagy kisebb létszámú esküvőre, akkor tudjon rajta edényeket tárolni, mosogatni.

Az átadással együtt az Összetartozunk háromnapos rendezvénysorozatot is megnyitották, majd másnap az immáron hagyománnyá vált „Idős Majálist” rendezték meg a Gondozási Központ dolgozói az intézmény lakóinak és a nappali ellátásban részt vevő idősek részére.

– Gyermeknapot is tartottunk a Szivárvány Óvoda dolgozói segítségével, majd este a bajai Sugovica Tánckör vezetésével táncházba vártuk a szórakozni vágyókat – részletezte hírportálunknak Balla Csaba polgármester. Hozzátette, hogy a Latinovits Park jelenleg nagyszabású megújuláson esik át. A település központjában lévő területen sajnos régi fákat kellett kivenni, mert nagyon elszáradtak, és néhány hete egy kisebb vihar során ágak is letöredeztek a fenyőfákról. Nem látták biztonságosnak, így a gyermekekre és az idősebb lakosságra való tekintettel inkább kivették őket, helyettük hársfákat és juharfákat telepítettek be a saját csemetekertjükből, dupla akkora mennyiségben, mint amennyit kivettek. Továbbá örökzöldeket telepítettek a park járda felőli oldalára.

A fák és az örökzöldek közötti közel 200 négyzetméteres területet a kiegyenesítés után befüvesítik, remélik, hogy az augusztusi Madarasiak Találkozójára teljes zöldben, virágokkal pompázik majd a terület.

Az újonnan elkészült teremben tárlatot rendeztek be az Alkotó Szakkör munkáiból. Gyöngyfűzéseket, makramét és madarasi hímzésű kézimunkákat tekinthetnek meg az érdeklődők.

Az Alkotó Szakkör munkái láthatóak a kiállításon

Fotó: Márton Anna

Polyákiné Geiger Andrea szervező elmondta, hogy az alkotások alapanyagait a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) biztosította a szakkör részére.

– A Nemzeti Művelődési Intézetnek és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének közös együttműködéseként 2020-ban elindított fejlesztés „A szakkör” felület, egy interaktív online eszközökkel, új célközönség, többek között az ifjúság bevonásával támogatja országszerte a szakköri tevékenységet. Madarasról 2022-ben csatlakoztunk két szakkörrel, ezek a gyöngyfűzés és a makramékészítés.

A szakkör eszköz- és alapanyagszükségletét az NMI díjmentesen biztosította számunkra.

Számunkra az „A szakkör” egy nagyszerű lehetőség, mert egy-egy régi mesterség alapjainak elsajátítása igen költséges, itt viszont díjmentesen lehetőségünk volt kis ráfordítással ezt elérnünk – tette hozzá Polyákiné Geiger Andrea.