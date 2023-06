A hallgatóság azt is megtudhatta, hogy Vas László, a Széljárós Balladás együttes vezetője is Repáruk Dezső műhelyében szeretett bele a tekerőlantba több mint tíz éve. Azóta nem csak játszik rajta, de készíti is tekerőket. Sőt a húrkészítés tudományát is megtanulta, mert mint mondta, ma már inkább csak műanyag húrokat árulnak, ám a tekerő a juhbélből készült húrral szól a legszebben. Kedves tanítványának Ónodi András Máténak is készített egy tekerőt.

Az ország legfiatalabb tekerőlantosáról megtudtuk, hogy mindössze nyolcéves volt, amikor elkezdett ezen a különleges hangszeren játszani.

A Széljáró Balladás együttes koncertjén látta meg először a tekerőlantot. Később a kiskunfélegyházi Pattanj Palkó népművészeti táborban találkozott a tekerővel, ahol a Széljáró Balladás együttes vezetője, Vas László ismertette meg a hangszerrel és azóta is, immár öt éve tanítja tekerőzni Mátét, aki az elmúlt években számtalan helyen fellépett már. Repertoárjában csaknem hetven dal szerepel, ezek közül a legkedvesebbeket mutatták be csütörtökön a Hattyúkerti Zenés Esték keretében.

A tekerőlant története Hazánkban a XVI. századi írásos emlékekben merült fel először a tekerőlant neve, igaz akkor még koldushangszerként élt a köztudatban. A falusiak körében vált kedveltté ez a hangszer, amit sokféle elnevezéssel illettek: kolduslant, macskaduda, szentlélekmuzsika vagy a sokkal ismerősebben csengő nyenyere szavakkal. A formájában gitárra, hegedűre hasonlító hangszer vándorzenészek által az ország minden régiójába felbukkant, de elsősorban az Alföld déli és középső részének vált jellegzetes népi hangszerévé.

