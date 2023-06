Történelmi belváros

Kecskemét, vagy ahogyan a 200 évvel ezelőtt született nagy magyar költőnk, Petőfi Sándor mondotta, a „hírös város” főtere a sétálórészekkel, a parkosított sétányokkal és a gyerekek körében népszerű nulla kilométerkővel igazán vonzó. A sétánk során megtekinthetjük hat vallási felekezet több évszázaddal ezelőtt épült templomait. Mindezek mellett a főtéren a 19. században vagy 20. század fordulója körül épült gyönyörű, máig fennmaradt épületeket is érdemes megnézni, mint például a népdalból ismert Cifrapalotát, miközben beülhetünk frissítő italokra, desszertekre az impozáns környezetben található vendéglátóhelyekre a történelmi belvárosban. Végezetül egy különleges színfoltja a főtérnek a Romkert, mely az 1970-es évek óta látható.

Cifrapalota

Fotó: Bús Csaba

Kultúra a köbön

Kecskeméten nagy számban találhatók múzeumok, melyek mindegyike egyedülálló a maga nemében. Ezek közül most hármat emelünk ki. A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelyén az időszaki tárlatok mellett két állandó kiállítás látható. De maga a szecessziós stílusú épület, a Cifrapalota is figyelemre méltó, még az ismert gyermekdal is megörökítette. A Szórakaténusz Játékmúzeum és Játékműhely 40 éve őrzi a játékkultúra tárgyi és szellemi értékeit. A Népi Iparművészeti Gyűjtemény pedig átfogó képet ad a magyar népi iparművészetről, amely ma is élő művészeti ág. Az állandó kiállításon a régi, idős mesterek munkái mellett a kortárs, fiatal alkotók is bemutatkoznak.

Megnyitó „A magyar nő - Két évszázad női portréi” című kiállítás a Cifrapalotában

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Izgalmas programok a kistérségben is

A vármegyeszékhelyen minden évben több fesztivált is rendeznek, a komolyzeneitől a hungarikumokat felsorakoztatótól és helyi hagyományokat éltetőktől a gasztronómiai élményeket nyújtókig. A részletes programokról érdemes a város honlapján információkat beszerezni. Ugyanakkor, nemcsak Kecskeméten, hanem a kistérségében található kisebb településeken is egész éven átívelő, hagyományőrző és szórakoztató programok sokaságát kínálják. Ennek részletei pedig a www.aranyhomok.hu honlapon megtalálhatók.

Öt kontinens hangszerei

Aki Kecskeméten jár, feltétlen keresse fel a Leskowsky Hangszergyűjteményt, mely az országban az egyetlen ilyen jellegű kollekció, amely látogatható. A több mint kétezer darabot számláló összeállítás klasszikus, népi és kísérleti hangszereket mutat be, a középkortól napjainkig. A tárlatvezetés során öt kontinens húros, fúvós és ütőhangszerei szólalhatnak meg a vendégek kezében, akik mindenféle zenei előképzettség nélkül átélhetik a hangok születésének csodáját.

A fák és cserjék birodalma

Kecskemét természeti értékei közül kiemelkedik a város északnyugati részén található a KEFAG Zrt. által fenntartott Kecskeméti Arborétum, amely szinte egész évben látogatható. A nyolcvanas évek második felében létrehozott, a mai napig formálódó arborétum három fő része a véderdősáv, a tölgygyűjtemény és a gyűjteményes rész. Az utóbbi a legnépszerűbb a látogatók körében, 14 ösvényén végigsétálva ugyanis több mint 800-féle fás szárú növényt fedezhetünk fel az ismertetőtáblák segítségével.

A kecskeméti Arborétum

Fotó: Bús Csaba

Állatok bűvöletében

A kecskeméti Vadaskert is kiváló úticél lehet a városba látogatók számára, hiszen a létesítményben háromhektáros területen kalandozhatnak és ismerkedhetnek meg a gazdag állatállománnyal. A 120 faj 500 egyede a Föld öt kontinensét képviseli. A különlegességek közé tartozik, hogy az országban egyedül itt látható mandrillmajom és petymeg, és kivételesen szép a nagymacska állományuk is.

A kecskeméti Vadaskert

Fotó: Bús Csaba

Csobbanhatunk és gyógyulhatunk is

A vármegyeszékhely turisztikai értékeit gazdagítja a Kecskeméti Fürdő. Az ötcsillagos minősítésű létesítmény 2900 négyzetméteres vízfelülettel és 17 medencével csalogatja a csobbanni vágyókat. A komplexumban versenyuszoda, élményfürdő, szaunavilág, gyógymedencék, továbbá wellness- és gyógyászati központ várja a vendégeket. A gyógymedencék „hírös” gyógyvize alkalmas a kopásos jellegű ízületi és gerincbetegségek kezelésére, az izomfájdalmak és az idült ideggyulladások enyhítésére, a balesetek, a sérülések, az ortopédiai műtétek utókezelésére. A fürdő szomszédságában található a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark.