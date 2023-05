Ezen az eseményen mutatják be Turán István helytörténész új kötetét, amely a település zenei múltjáról szól. A szerző így ír a munkáról: három év anyaggyűjtés és kutatómunka, valamint egy év szerkesztés és formába öntést követően elkészült Kiskőrös város történetének első „spin-off”-ja! Ebben a képekkel gazdagon illusztrált kiadványban a település zenei múltját követheti végig az olvasó, kétszáz oldal főszöveg és hetven oldal melléklet, valamint jegyzetapparátus segítségével. A szerzőnek hatalmas segítséget nyújtott az írás során Boldoczki Sándor trombita tanár, aki maga is részt vett az anyaggyűjtésben.

A történész ismertetőjében leírja, hogy a 234 színes és fekete fehér képet tartalmazó könyv összefoglaló keresztmetszetét adja Kiskőrös zenei múltjának elindulva a népi muzsikától a régi világ cigányzenéjén át bemutatva a 100 éves múltra visszatekintő fúvószenét, fúvószenekarokat is. Így Kiss Sándor egykori szimfonikus zenekarát, a dalárdákat, kórusokat. Olvasható anyag a zeneoktatásról és a zeneiskola történetéről is, amelynek kapcsán több Kiskőrösről származó művész is kedveskedett egy-egy visszaemlékezéssel, köztük Boldoczki Gábor trombita-, Szalai Éva zongoraművész, Csővári Csilla operaénekes gondolatai is olvashatóak a könyvben. A könyvben megjelenik a szórakoztató és a könnyűzene világa is. A történelmi egyházak zenei kultúrája szintén külön fejezetben kerül bemutatásra. Akit érdekel a település zenei múltja könyvben összefoglalva, annak péntek este a művelődési házban a helye. Helyben is megvásárolható majd a könyv.