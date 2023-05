Tárlat 51 perce

Tűzből született címmel nyílt kiállítás Kecskeméten, a Cifrapalotában – galériával

38 alkotó mintegy száz művét mutatja a be a Tűzből született című kiállítás a Cifrapalotában. A tárlatnak két egyedi vonása is van. A Tűzzománcművészek Magyar Társasága egyrészt igyekezett a jelenleg is köztünk élő művészek munkái mellett, bemutatni a már elhunyt tagjaik alkotásaiból is legalább egyet-egyet, másrészt fel szerették volna hívni a figyelmet a Katona József Múzeum zománcművészeti gyűjteményére is.

Lizik-Varga Katalin Lizik-Varga Katalin

Mintegy száz mű látható a kiállításon Fotós: Lizik-Varga Katalin

A Tűzzománcművészek Magyar Társasága évente legalább egy kiállítást szervez, hogy ezeken bemutathassa a műfaji önállóságra törekvő kortárs magyar zománcművészet legújabb eredményeit. Ezúttal Kecskeméten folytatják a 26 éve elkezdett országjárásukat. Kiállítottak már többek között Budapesten, Mezőtúron, Nagybányán, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Szolnokon. A kiállítást ifjabb Gyergyádesz László, Móra Ferenc-díjas művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője, a Tűzzománcművészek Magyar Társaságának elnöke rendezte. A tárlatot Balanyi Károly Ferenczy-díjas képzőművész, a Tűzzománcművészek Magyar Társaságának alelnöke nyitotta meg. Beszédében bemutatta a társaságot és a kiállítást és a tűzzománc történetével is megismertette a közönséget. Mint mondta, a Tűzzománcművészek Magyar Társasága közel 50 taggal működik. Hangsúlyozta: közösségünk igen sokszínű, a műfaj minden változatát művelik tagjaink és vannak közöttünk hála Istennek fiatalok is, ami igen nagy teljesítmény, mert hogy Magyarországon évtizedek óta nincs felső szintű zománcművészeti képzés. A társaság tagjai között vannak festők, grafikusok, szobrászok és más képzőművészeti ágakat művelő alkotók is, akik tovább viszik a tűzzománc, vagyis a több ezer éves múltra visszatekintő díszanyag megmunkálásának a kultúráját. – Én azt hiszem, hogy ezt a nagy múltú, ősi hagyományokkal rendelkező műfajt továbbra is nagyon fontos támogatni – tette hozzá a képzőművész.

A Tűzből született című kiállítás Kecskeméten Fotók: Lizik-Varga Katalin

A műsorban Závori Erika vezetésével közreműködött a Scherzo Énekegyüttes. A kiállítás megtekinthető: 2023. június 25-ig, keddtől vasárnapig 10-17 óra között. A tárlathoz május 10-től kezdve A filigrán, a rekesz és a beágyazott - Fejezetek a zománcművészet történetéről címmel vetített képes művészettörténeti előadások is fognak kapcsolódni.

