A szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar 2000-ben alakult, Szeged életének meghatározó színfoltja lett. Az eltelt évek alatt több kategóriában is kiváló minősítést kapott, a zenekar tagjai olyan Szegeden tanuló, dolgozó, többségükben amatőr zenészek, akik bár nem léptek zenei pályára, komoly elhivatottsággal állítják a zenekar szolgálatába többéves zenekari tapasztalatukat. A zenekar repertoárját képezik a klasszikus fúvószenekari indulók mellett a könnyű- és komolyzenei átiratok és filmzenék, vezetőjük Gyimóthi Zoltán karnagy.

A vasárnapi nemzetközi találkozón a zenekarok előbb Kiskunhalas különböző pontjain adtak külön-külön kisebb koncerteket, majd a Bethlen Gábor téren tartottak egy egyórás közös hangversenyt. A zenekarok vezetői közösen állították össze az elhangzó zeneművek listáját, így többek között Harold L. Walters Instant Concert, Brahms V. magyar tánc, Whitney Houston One Moment In Time, Jose Franco Aguero – Paso-doble, Michael Jackson We Are The World, Panella El Gato Montés, Best of Queen és Sousa Csillag sávos lobogó című művei csendültek fel.