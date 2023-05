– Dogville egy kis bányászváros az 1930-as évek Amerikájában. Tisztes családok lakják, akik dolgos, jó emberek. Az elzárt közösség nyugalmát az üldözői elől váratlanul betoppanó Grace zavarja meg. A város polgárai úgy döntenek, hogy befogadják a gengszterek elől menekülő lányt, akiről egyre több titok tudódik ki. Kiderül róla, hogy a rendőrség is üldözi. A közösség mind nagyobb áldozatnak érzi Grace rejtegetését és egyre többet kérnek tőle azért, hogy továbbra is köztük lehessen. A lány egyik szélsőségesen méltatlan helyzetből a másikba kerül – ismertette új színdarabjuk alaptörténetét Bajáki Zsanett, a Vastaps Társulat vezetője, ami Lars von Trier ismert filmjének színpadi átirata. Grace személye aztán kovászként működik és felszínre hozza azt, hogy mi rejlik az emberben: a darab azon vezet keresztül bennünket, hogy mennyire nem tudjuk levetkőzni az idegenségtől való félelmünket, mit hoz ki az emberekből az, hogy kiszolgáltatott nekik valaki. Éppen ezért a színdarab morális kísérletként is felfogható. Egy olyan morális kísérletként, amiről Lars von Trier azt tartja, hogy benne mindenki elbukik – folytatta Bajáki Zsanett, aki a darab rendezője is.

– Nem könnyű darab, ami kifejezetten arra inspirál, hogy minden oldal szempontjait mérlegeljük, és megértsük, hogy hol húzódnak valójában személyünk és közösségünk határai. Ezért nagy jelenlétet igényel a nézőtől, de remélhetőleg ugyanolyan sokat is ad vissza – mondta a társulati vezető, hozzátéve, hogy a filmhez hasonlóan feloldozást és megoldást ők sem adnak, csak gondolatokat ébresztenek.

Bajáki Zsanett elmondta, hogy nem a film, hanem a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház szövegkönyve szolgál a darab alapjául.

– Nagy kedvelője vagyok a szabadkaiak munkásságának, három éve az ő feldolgozásukban láttam először a történetet és eldöntöttem, hogy egyszer megcsinálom. Miután megszereztük a szerzői jogokat a dánoktól, és a szabadkai társulat rendelkezésünkre bocsátotta szövegkönyvet, úgy döntöttünk, hogy az újraalakult Vastaps ezzel tér vissza a színpadra – mondta Bajáki Zsanett. Tavaly ősszel kezdték megszervezni a próbákat és decemberben indult az olvasópróba. Január óta zajlanak a próbák, és mivel amatőr társulatról van szó, csak hetente egyszer tudnak próbálni az Eleven Közösségi Térben.

Bajáki Zsanett elárulta, hogy a demokratikus rendezési elvek híve, ezért minden társulati tag ötlete és víziója valamilyen formában helyet kapott a színpadra állításban.

– Közösen állítottuk be az egyes jeleneteket és mindenki hozzátette a maga ötleteit, melyeket egyesével lepróbáltunk és a legjobban működőt hagytuk meg a végleges változatban. Így mindenki magáénak érzi a művet közülünk – fejtette ki a rendező.

A társulat vezetője elmondta, hogy a májusi két előadást követően csak ősszel játsszák újra a Dogville-t egyik tagjuk hosszabb távolléte miatt.

A Dogville premierjét május 11-én 19 órakor tartják a Ciróka Bábszínházban. A következő előadás egy héttel később, május 18-án, szintén 19 órakor lesz ugyanott. A premiert követően közös borkóstolásra várják a közönséget Fehér Anna és a Koch Borház jóvoltából.

Jegyeket a [email protected] e-mail címen lehet foglalni. További információk a Vastaps Társulat Facebook-oldalán érhetők el.

A színdarab trailere: