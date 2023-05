Székelyné Kőrösi Ilona, az Emlékház szakmai vezetője az elmúlt hetekben az Emlékházhoz kötődő csoportok, egyesületek rendezvényein, valamint Facebook-oldalán is több alkalommal felhívta a figyelmet az Emlékházban található műtárgyakra. Tette ezt azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben legyenek közismertek, ne vesszenek el a raktárak és a feledés homályában, emlékezzenek rájuk a kecskemétiek. Csütörtökön még megtekinthetők a régi népiskolai tablóképek.

A nyilvánosság elé tárt műtárgyak elsősorban Katona Józsefhez és egykori szülőházához kötődnek, de vannak kivételek is. A kivételek közé tartoznak azok a népiskolai tablók, amelyek 1927-ben készültek, és amelyek az Emlékházhoz kötődő, több mint egy évtizede indult Régi Iskolák című helytörténeti sorozat fontos szereplői voltak.

Székelyné Kőrösi Ilona történész szakember jelezte: a helyi sajtóból tudomást szerzett arról, hogy 2023 januárjában egy iskolai kazánházban előkerült egy tabló, amiről a következőket lehetett olvasni: „Ez volt az első olyan kép, amely az 1877-ben megalakult, a népiskolákat magába foglaló, Kecskeméti Községi Tanítótestületéről készült úgy, hogy azon az első 50 év alatt ott dolgozó pedagógusok szerepelnek. [...] A Pásthy Károly igazgatósága alatt működő tanítótestület az elemi iskolák körlete volt, ilyenformán pedig a Kecskeméti Tankerületi Központ elődje. Ehhez a tudósításhoz azonban mindenképpen pontosítások szükségesek.

Székelyné elmondta: nem ez volt az első ilyen tabló, csak az egyik első.

Nem az első ötven év pedagógusai szerepelnek rajta, hanem csak azok, akik az 1926/27-es tanévben a tantestület tagjai voltak.

A községi Tanítótestület ekkor már régen nem Pásthy Károly, hanem a 46 éve működő Bíró Ádám felügyelő igazgató vezetésével működött. Mindezek pontosan leolvashatók a tablóról, amelynek címe: A Kecskeméti Közs. Tanítótestület a közs. elemi iskolák fennállásának 50. évében 1877‒1927. A megelőző 50 esztendő pedagógusairól egy másik tabló készült 1927-ben, címe: A Kecskeméti Közs. Tanítótestületnek az 1927. évi 50 éves fennállást megelőzőleg működött tagjai. Ez az új szerzemény nem az eredeti tabló, hanem egy sokszorosított példány. Az eredeti lényegesen nagyobb méretű, a tanítók és tanítónők kartonra kasírozott portréi egyenként vannak felragasztva az alapot képező, illusztrációkkal díszített hátlapra. Hogy mindezt honnan tudjuk ilyen pontosan?

A főmuzeológusként dolgozó történész, Székelyné Kőrösi Ilona aktív részese volt az eredeti tabló egykori megszerzésének, a hajdani lelőhelyet is meg tudja mutatni.

A sérült műtárgyat a Katona József Múzeum restaurátor műhelyében hozták kiállítható állapotba, majd hosszú ideig az Iskolatörténeti Múzeumban (közismert nevén Nyomási Iskolában) volt látható. A tanítók és tanítónők portréiból 1989-ben időszaki kiállítást is rendeztek. 2010 után a Katona József Múzeumba, majd a Katona József Emlékházba került, ahol a Régi iskolák című, több évig tartó program és előadás sorozat hallgatósága számos alkalommal megtekinthette.

A szakember részletesen feltárta a tabló előzményeit, keletkezési körülményeit, elkészítésének és felavatásának történetét is.

A tanítótestület 1927 februárjában kezdte meg a jubileumi ünnepség előkészítését. Ekkor határoztak az 50. községi népiskolai tanév tantestületének megörökítéséről is. A tabló átadására, avatására 1927. június 27-én, a jubileumi tanítótestületi ülésen került sor. Bíró Ádám felügyelő igazgató megnyitó beszédében így méltatta az elkészült munkát: „A határozathoz képest a kép elkészült! Itt van! 143 testületi tag van rajta. Csak egy testületi tag hiányzik, az alsómonostori II. sz. iskola új tanítója, ki csak a kép elkészülte után kapta ez iskolához a vallás-és közoktatási minisztertől kinevezését. A kép úgy tagjainak számára, mint méretére nézve meglepően impozáns. A középen levő művészi kis festmény kedves szimbóluma a tanító munkájának. A képen szívesen nyugtatom tekintetem. Arra gondolok, micsoda erőt és értéket képvisel ez a nagy testület Magyarország újraépítési munkájában, ha lelkesen fogja fel nemes és szép hivatását, s ha sohasem téveszti szeme elől a haza bölcsének e mondását: Minden áldozat, mi nevelési célra fordíttatik, a hazának és emberiségnek oltárán van letéve. Nevelni a népet oktatással, intéssel, szeretettel: az a legnemesebb feladat, mert kifejti a nemzet erejét, virágzásra emeli a hazát, az embereket jobbá teszi.”

Forrás: Beküldött fotó

Az ünnepségről és az elkészült tablóról annak idején a helyi sajtó is hírt adott. A tablót az Ókollégium épületének Uránia termében helyezték el. A tanítótestületi vezetőkkel együtt 143 portré .látható rajta, amelyeket Fanto Bernát fényképész készített. A jubileumi tabló központi helyének színes illusztrációja (Nagymagyarország körvonalait jelző háttér előtt sötét színű zsinóros felsőt viselő tanító ül, térdén nyitott könyv, mellette egy kisfiú és egy kislány, piros-fehér színű, mellényes, magyaros viseletben) a történész véleménye szerint Irányi István festőművész munkája.

Székelyné Kőrösi Ilona elmondta: az 1926/27. tanév elemi népiskolai tanítótestületét megörökítő tablóról rövidesen hosszabb tanulmánya jelenik meg országos történész kiadványban. Reméli, hogy ez, és a megelőző 50 évet reprezentáló tabló is régi, méltó helyére kerül a Katona József Múzeumban, Kecskeméten marad és a közönség is láthatja majd. Annál is inkább fontos ez, mert e két eredeti műtárgy Kecskemét művelődéstörténetének fontos dokumentuma, a város korabeli szellemiségének és a „kecskemétiségnek” is hű tükre.