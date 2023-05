Borzák Tibor Rokonom, Petőfi című kötete 2016-ban látott napvilágot – benne 12 családfa rajzával és 100 fotográfiával. Az azonos című film a kötet alapján készült, azonban teljesen más megvilágításba helyezi a történteket.

Mi nem az érdekességek és a kuriózumok után kutattunk, hanem engem az izgatott mint forgatókönyvírót, hogy olyan embereket mutassunk be, akiknél a hazaszeretet érzése fontos szerepet játszik és akik pontosan tudják, hogy mindenkinek el kell dönteni, hogy mivégre születtek e világra – fogalmazott Hajduk Márta forgatókönyvíró. Hozzátette: szerettünk volna felmutatni egy olyan családi képet, amiben látszik, hogy a munka és a család viszonya úgy is megosztható, hogy a gyerek is később értékteremtővé váljon.

A dokumentumfilmből hat családot ismerhetünk meg, akik mind Petőfi Sándor rokonai.

Hrúz Mária és Petrovics István mai oldalági rokonai: Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, Bognár Zalán történész és családtagjai, Petőváry Attila gerelyhajító és Petőváry Zsolt vízilabdázó, a szabadszállási Lukácsi Ilona, a debreceni Petheő Judit, ifj. Hankiss János író, Hankiss Ilona operaénekesnő.

A családokat emeltük ki, és azt, hogy a Petőfi rokonok mennyire tudnak sáfárkodni azzal az örökölt és szerzett tudással, ami valahol Petőfivel összeköti őket – magyarázta Hajduk Márta.

Ez a koronája annak a kutatásnak, ami valamikor a 80-as évek közepén kezdődött – fogalmazott Borzák Tibor. Mint mondta, maga sem gondolta, hogy a kutatási eredményeiből egyszer film születik majd. Már az is nagy dolog volt, hogy a családfák rajzaiból, a dokumentumokból és a fotókból összeállt egy könyv, mely ismeretterjesztő irodalmi kalandozásra hívja az olvasót – tette hozzá Borzák Tibor.