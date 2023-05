A zenei feltöltődés mellett pedig lehetőség volt megismerkedni a sokszínű izraeli kultúrával. A rendezvényre éppen ezért nem csupán a zsidó hitközség tagjai látogattak el, hanem azok is, akiket érdekelt az izraeli kultúra. A programok ugyanis mindenki számára nyitottak voltak. A rendezvényen Oláh Gergő az X-Faktor harmadik szériájának győztese is koncertet adott. A fergeteges hangulat garantált volt. A közönség együtt énekelt és táncolt is az énekes dalaira.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Yacov Hadas-Handelsman, Izrael Állam magyarországi nagykövete, aki beszédében elmondta: azért gyűltünk ma itt össze, hogy megünnepeljük Izrael függetlenségének a 75 jubileumi évfordulóját. Hozzátette: ez az ünnepség egybeesik ma Jeruzsálem Napjával. Izrael örök fővárosa Jeruzsálem 1967-es újraegyesítésére emlékezik ez az esemény. Amellett, hogy Jeruzsálem vallási szempontból a legszentebb város, és a zsidó nép fővárosa több mint 3000 éve a másik két monoteista vallás, a kereszténység és az iszlám számára is szent. A város 1967-es újraegyesítése évszázadok óta először teszi lehetővé, hogy a három monoteista vallás tagjai szabadon gyakorolhassák hitüket – hangsúlyozta a nagykövet.

Feldmájer Péter, a Kecskeméti Zsidó Hitközség elnöke is köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében hangsúlyozta: nekünk a világ közepe Jeruzsálem most ebben a modern korban és szeretnénk, ha minél többen megismernék ezt a várost. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében pedig dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester köszöntötte az ünneplőket.