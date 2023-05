A KÉSZ Csoport IQ Kecskemét irodaházában megrendezett sajtóreggelin Árvai István kurátor, művészeti vezető adott tájékoztatást az acélszobrászati nemzetközi táborról.

A Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion idén június 5 és 23. között zajlik, ez lesz a huszadik alkalom. A meghívásos alkotótáborban hazai és nemzetközi képzőművészeket várnak, nemcsak szobrászokat, hanem festőművészeket is. Az elmúlt két évtized alatt a művészektől ajándékba kapott alkotások száma mára meghaladta az ötszázat. A folyamatosan fejlődő kortárs gyűjtemény elsődlegesen fémszobrokból, installációkból, valamint grafikákból, fotókból és festményekből áll. Magyarországon igazi kuriózumnak számít a gyűjtemény.

A kezdeteket is felelevenítette Árvai István.

A KÉSZ Csoport több évtizede elkötelezetten támogatja a kultúrát és a képzőművészeteket.

Ennek jegyében 2004-ben rendezték meg az első Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpoziont. Majoros Gyula a világzenei koncert után kereste meg őket, hogy egy játszótér állatfiguráihoz kérjen vasanyagot. Ez adta az ötletet az acélszobrászati alkotótáborhoz, mely néhány hónap múlva meg is valósult. Árvai István elárulta, az első években ő maga sem gondolta, hogy ez az egész sikertörténetté növi ki magát. Nagyon nívós rangnak számít, ha valaki részt vehet az alkotótáborukban.

A rendezvény különlegességet adja, hogy a művészek ipari eszközök segítségével készíthetik műveiket.

A helyszínt is maga az Izsáki úton lévő hatalmas ipartelep adja. Igazán egyedinek mondható ez az indusztriális alkotói környezet, ráadásul a művészeket a KÉSZ dolgozói is, CNC-sek, hegesztők, mérnökök is segítik. Árvai István társkurátora Nagy T. Katalin (1958) Németh Lajos-díjas művészettörténész lesz.