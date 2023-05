Szombaton a délutáni óráktól kezdve kora estig várják a látogatókat a skanzenbe. A hagyományos mesterségek művelői mutatkoznak be, ők árusítják portékáikat. Liszteszsákot, folyami ladikot készíthetnek, paticsfalat is építhetnek az ide látogatók, tudtuk meg Szőts Mónikától a Hajómalom Egyesület elnökétől.

− Régi idők játékait is kipróbálhatja a kedves érdeklődő a skanzen területén. Itt lesznek ügyességi, készségfejlesztő, eleink, nagyszüleink játékai ugyanúgy, mint a jelenkor játékszerei. Elsősorban fa alapanyagból kézzel festett, egyedi tervezésű eszközökről van szó. Népi játszóház és kézműves foglalkozás is várja a gyerekeket, illetve az arra nyitott felnőtteket. A helyhez kötötten akár liszteszsákot, folyami ladikot készíthetnek, paticsfalat építhetnek az ide látogatók − részletezte a baon.hu-nak Szőts Mónika.

A halászkunyhók eredetileg vesszőfonatos paticsfallal épültek. Egy keretre fonják a fűz vagy zöld juharvesszőt, majd kívül belül betapasztják szalmatörttel vagy pelyvával kevert agyaggal. Utána lemeszelik, hogy belülről tiszta legyen, kívülről pedig jól észrevehető legyen a vízről a paticsfalú halászkunyhó, melyek elsősorban eszköztárolásra szolgáltak, tudtuk meg Szőts Mónikától.

Délután viszonylag sok fellépőt várnak a skanzenbe.

Gyermekszínházzal kezdenek, a Grimbusz társulat érkezik, a Csodálatos lámpás előadással készülnek. − A Grimbusz társulat szereplői jó humorú előadók, bízom benne, hogy megnyeri a közönség tetszését, ők még nem jártak itt nálunk − mondta az elnök. Hozzátette: a délután folyamán őröl majd a hajómalom. Meg lehet nézni. Jánoska-eresztésre kihozzuk a Hajómalmot a Dunára, hogy meg tudjuk mutatni a látogatóknak. Természetesen bármikor látogatható hétköznap.

A hajómalom őröl majd az eseményen

Forrás: Beküldött fotó

A hajómalom a magyarországi vízimolnárok örökségét bemutató múzeum, az egyedüli malom a Dunán, amit a folyó sodrása hajt. A dunai halakat, halász eszközöket , illetve az őrölhető gabonát, elsősorban a hajómalomban őrölhető gabonákat mutatják be. A gabona termesztésének folyamatát a búzaszemtől egészen a kenyérsütésig információs táblákon mutatják be a skanzenben.

Halkóstolásra is hívják a vendégeket. Helyi jellegzetességeket elsősorban sült kárászt, keszeget kínálnak majd. Az idei esztendőben a Kishalász Szövetség tagjait szeretnék bemutatni. Elsőként Fajszról érkezik a nagyon híres Szilas Néptáncegyüttes, egy órás műsort mutatnak be, az Iszkába zenekar kíséri őket. Közben rövid előadásokat, eszközbemutatókat is meghallgathatnak a vendégek.

Este hatkor néhány gondolatot hallhatunk a vízimolnárokról, a dunai halászatról, az emberre gyakorolt vízi élet fontosságáról, a Duna és az ember kapcsolatáról a régi időkből.

− Fontos, hogy ennek hagyománya van a Duna mentén, főként Baján. Ezen a napon a Juhász zenekar látogat hozzánk, ők nagyon jó barátaink. Nagyon jó hangulatot tudnak varázsolni a közösség körében, szombat este egyórás koncertet adnak különböző dunai dalokkal, énekekkel. Mulatsággal, táncházzal zárjuk az estét. Szándékaink szerint este nyolc óráig szórakoztatjuk a közönséget, hiszen fél kilenckor érkezik a menet és akkor kezdenek vízre szállni, illetve a Jánoska-szobor akkor kerül majd a vízre, ekkor kezdődik a fáklyás felvonulás − tudtuk meg Szőts Mónikától.