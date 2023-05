Ma már az operában nem énekel, leginkább tanítással foglalkozik. Tarjányi József kérdésére válaszolva elmondta, rendszeresen vállal fellépést esküvőkön, keresztelőkön és temetéseken is. Úgy fogalmazott, hogy egyfajta szolgálatnak, küldetésének tartja ezt a feladatot.

Felber Gabriella arról is beszélt, hogy a nehéz helyzetekben mindig a hite és az ima segítette. Mint mondta, hisz abban, hogy mindenkinek feladata, küldetése van ezen a Földön és ezt kell megtalálni. Neki az éneklés az útja, amit mindig teljes odaadással tesz. Erről a félegyházi közönség is meggyőződhetett, a művésznő ugyanis több dallal is megajándékozta a beszélgetéssorozat vendégeit.