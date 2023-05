Az intézményben hagyomány, hogy minden évszakban úgynevezett Ovigalériát, tematikus kiállítást készítenek. Az idei tavaszi kiállításon egy édesanya mutatta meg alkotásait a közönségnek.

Kajtár-Czinege Anikó, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karán tanít. Ikergyermekei a Pálmácska Óvoda Halacska csoportjába járnak. Anikó szabadidejében szívesen alkot. Most az ő kézimunkáit mutatták be. Az alkotó elmesélte a gyerekeknek, hogyan is készül egy hímzett terítő, és azt is elárulta nekik, hogy gyermekkorában az első kis hímzését odavarratta a nadrágjához, melyből sokat tanult. Ezzel biztatta őket arra, hogy sok-sok gyakorlással, szorgalommal és türelemmel ők is el tudnak készíteni majd egy-egy ilyen alkotást. A művész egy Galga-menti hímzéssel díszített ruhában fogadta a gyerekeket a kiállításon, ezzel azt mutatva, hogy népi hagyományainkat ma ilyen módon is ápolhatjuk.

Az érdeklődő ovisok kérdésekkel fordultak az alkotóhoz, például azt szerették volna megtudni, hogy mennyi ideig tart elkészíteni egy-egy darabot, vagy, hogy éppen hogyan kell lerajzolni az adott mintákat. Köszönetképpen a gyerekek egy műsorral ajándékozták meg a kiállító alkotót.

A tárlaton több tájegység hímzésvilága is megjelenik, ruhákon, terítőkön és kiegészítőkön egyaránt.