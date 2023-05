Hétfőn 19 órakor a Bodó Viktor rendezésében bemutatott monodrámával, az Egy őrült naplója című darabbal ér véget a 2022/23-as évad ifjúsági-felnőtt sorozata a Ciróka Bábszínházban – derül ki a teátrum tájékoztatásából.

A Pestiek a Budai utczában elnevezésű felnőtt programot 2002-ben indította útjára a bábszínház, azzal a szándékkal, hogy olyan minőségi produkciókat hívjanak meg, amelyeket korábban még nem mutattak be Kecskeméten, valamint teret adjanak a műfajon belül született legizgalmasabb felnőtteknek szóló bábszínházi előadásoknak.

Az első néhány széria kínálatában a színdarabok mellett előadó estek, koncertek, táncszínházi előadások is szerepeltek.

Az elmúlt 20 év alatt fokozatosan körvonalazódott, hogy milyen produkciók vonzzák be a legtöbb érdeklődőt a bábszínházba. A bábelőadások mellett független társulatok kimagasló színvonalú előadásai, érzékeny témákat feldolgozó ifjúsági darabok, nagysikerű könyvadaptációk közül válogathatott a közönség.

A 2022/23-as évad repertoárjába a Ciróka saját produkciója,- a Petőfi 200 emlékév apropóján, Fábián Péter rendezésében színpadra állított – Barguzin- lehullt csillag fénye című darab is bekerült, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel, több alkalommal is játszott a társulat.

Az idei széria méltó lezárása az Egy őrült naplója, amely a Katona József Színház, a FÜGE, a MASZK Egyesület és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében jött létre.

Az előadás közel hatéves sikerszériája alatt látható volt többek között Kolozsváron, Temesváron, Várnán, Szófiában, Pilsenben, Pozsonyban, Kielcén, Sepsiszentgyörgyön, Thesszalonikiben is, valamint hatalmas sikerrel vendégszerepelt 2018-ban Szentpéterváron, abban a városban, ahol Gogol elbeszélése játszódik. Keresztes Tamás az előadásban nyújtott alakításáért számos rangos elismerésben részesült. A produkció 2017-ben elnyerte a legjobb monodráma díját.