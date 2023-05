Igazán sokszínű a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum Kondor Béla Művészeti Tagozatának év végi kiállítása. A szó szoros értelemben, hiszen a nagyszámú közönség nagyon sokféle technikával készült remekeket láthatott, melyeken a színpaletta minden árnyalata megjelent.

A tárlatot ünnepélyesen Sütő Erika kerámiaművész, egykori Kondor Béla művészetis diák, jelenleg a Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője nyitotta meg. Beszédében lelki és szellemi útravalót adott a művészetis tanulóknak, hogy sikerrel boldoguljanak a választott szakmájukban, a művészvilágban. Kiemelte a kiállításon látható munkák magas színvonalát, mely a szakmai képzés kiváló minőségét is tökéletesen fémjelzi. Megjegyezte: örvendetes, hogy a hagyományos technikákkal készült munkák is nagy számban láthatók, bár nincs ellenére a digitális technikáknak sem, ő maga is alkalmazza.