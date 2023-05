Kajtár-Czinege Anikó 3 órája

A kecskeméti egyetem oktatójának kézimunkája is díszíti az Országház Vadásztermét – galériával

A hímzés hagyománya egyre kevésbé elterjedt, azonban neves divattervezők előszeretettel használják régi motívumainkat az újragondolt ruhakölteményeiken. Így van remény arra, hogy a magyar motívumvilág fennmarad, ráadásul vannak még olyan emberek is, akik a nagyszülőktől tanult tradíciót tovább viszik. Ilyen Kajtár-Czinege Anikó is, aki a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának tanársegédjeként szabadidejében a saját és a barátai örömére motívumok után kutat, és ki is hímzi azokat. Munkáit díjakkal is elismerték, sőt az Országház Vadásztermében található drapériák díszítőelemének a hímzésében is közreműködött.

2007 óta foglalkozik gobelinkészítéssel. Néhány év után áttért a kreatívabb keresztszemes hímzésekre, majd kalocsai hímzésekkel díszített ruhaterveit valósította meg Fotó: Lizik-Varga Katalin

Kajtár-Czinege Anikó Őrbottyánból, Galga mente tőszomszédságából származik, 21 éve él Kecskeméten. Első hímzőkészletét az anyai nagymamájától kapta, apai nagymamájától a népviselet szeretetét örökölte. Kedves kis történet jutott eszébe az első hímzésével kapcsolatban, melyet mosolyogva mesélt, ugyanis vicces, hogy az első hímzését véletlenül odavarrta a nadrágjához. Innen indult, ma pedig már gyönyörű kézimunkákkal büszkélkedhet. Kajtár-Czinege Anikó 2002-ben végzett okleveles kertészmérnökként a Szent István Egyetemen, aztán Kecskemétre költözött és itt kezdett el dolgozni. 2007 óta foglalkozik gobelinkészítéssel. Néhány év után áttért a kreatívabb keresztszemes hímzésekre, majd kalocsai hímzésekkel díszített ruhaterveit valósította meg, melyek „MMR”, azaz Modern Mesterremek minősítést kaptak 2018 őszén. Szintén 2018-ban a Parlamentben található Vadászterem drapériájának zsinórhímzésében is részt vett. Munkáit díjakkal is elismerték

Fotó: Lizik-Varga Katalin − Kezdetben a családtagjaimnak, rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek készítettem a kézimunkákat ajándékozás céljából – fogalmazott Anikó, majd hozzátette, hogy később pályázatokon is részt vett. Néhány országos versenyen is díjat kapott. −Napjainkban a kecskeméti subahímzés motívumvilágával dolgozok, együttműködve nemezelő és bőrmíves alkotókkal – hangsúlyozta. Folyamatosan képezte magát Anikó többfajta technikát tanult meg az évek során, így bővítve tudását. Először a tűgobelin öltést választotta. − A tűgobelin öltés aprólékos, finom kidolgozású, a színárnyalatokat gazdagon lehet használni, de a színek kiválasztása az alkotó szabadsága. Az egyszerűbbektől haladtam az egyre finomabb kivitelezésű alkotások felé. Nagyon sokáig kizárólag tűgobelin technikával dolgoztam, mely sokkal finomabb, kidolgozottabb alkotást eredményezett, mint a normál gobelin − mondta Anikó. Hozzátette, hogy a kézimunkázás nem csak öncélú volt részéről, a képei többségét ajándékba adta. Közel öt év alatt több, mint 30 darab gobelin képet készített. Anikó tűgobelin munkáit szakmai körökben is értékelték: például 2010-ben Szamosközi különdíjat kapott a „Kardvirág” című alkotására. Folyamatosan képezte magát, többféle technikát tanult már meg

Fotó: Lizik-Varga Katalin Anikó keresztszemes korszaka 2013-ban kezdődött és még ma is szívesen nyúl ehhez a technikához. − Sokkal nagyobb az alkotói szabadságom, és kreativitásomnak nem szab határt − fogalmazott Anikó. Ebben az időszakban megközelítőleg 10 kép és emellett fali dísz, gyermek-magasságmérő, terítő, szülinapi- és gyászszalag, illetve 2 darab házi áldás-óra-terítő szett készült el eddig. A maga tervezte esküvői ruhája komoly elismerést vívott ki Anikó egyik leglátványosabb munkája, a saját esküvői ruhája, mely kalocsai mintával készült. A ruhaterv és a kivitelezés Modern Mesterremek minősítést kapott a Hagyományok Háza által szervezett zsűrizésen 2018-ban. − Egy kiállított esküvői ruha ihletett meg, ez alapján készítettem el a tervet, a mintákat magam raktam össze kalocsai motívumokból – mondta az alkotó. Hozzátette: igazi csapatmunka volt, hiszen Kerekesné Turú Tünde varrónő segítségével ki kellett szabni az alapanyagot, majd az Anita által kihímzett darabokat egy kedves ismerőse, Dulinafka Mária riseliőzte ki, amit utána még össze kellett varrni. Az Országház rekonstrukciós munkáiban is szerepet vállalt Anikó számára nagy élményt jelentett a zsinórhímzés technikába való bepillantás is. Miután elsajátította a technikát, részt vett az Országház rekonstrukciós munkájában, mely során az ajtófüggönyök díszítőelemének készítését végezték el zsinórhímzéssel. − A barátaim közvetítésével jutottam el Káli Bettyhez, aki irányította a hímzés munkálatait – hangsúlyozta az alkotó. − 2017-ben döntöttem úgy, hogy a Galga menti motívumvilágot felhasználva tervezek és hímzek ma is használható ruhákat – tudtuk meg Anikótól, akinek jelenlegi hímzés témája, ami nagyon foglalkoztatja: a kecskeméti subahímzés. A motívumvilág megismerésében Mucsi Jenőné, a Népi Iparművészeti Múzeum kézimunka szakkörének vezetője segítette. A mai korban, igényes ruhaviseleteken megjelenő népi motívumok használata tovább élteti nagymamáink, dédanyáink művészetét. Fontos lenne a fiatal generációval megismertetni és megtanítani a hímzés és kézimunkázás alapjait, hogy ez a hagyomány tovább örökíthető legyen, vallja az alkotó.

Kajtár-Czinege Anikó kiállítása Kecskeméten Fotók: Lizik-Varga Katalin

