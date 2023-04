Szombaton lesz a tánc világnapja. Ennek apropóján örömmel osztotta meg szerkesztőségünkkel a legújabb versenytáncos eredményeiket Bartha-Nagy Lilla és Keresztes László, az L-Dance Group edzői.

Az idei év legrangosabb versenytáncos versenyét, a TáncSport Magyar Bajnokságokat a szakszövetség Csepelen tartotta meg. A kétnapos maratoni versenysorozat alatt az ország összes versenytáncos klubja képviseltette magát, hiszen a Magyar Bajnokságok mellett, C és B osztályban Tíztánc Országos Bajnokságokon és klubközi versenyeken is indulhattak a táncosok. Az L-Dance Group TáncSport Egyesület színeiben nyolc páros és két szóló lány lépett a táncparkettre.

Elsőként, immáron az L-Dance Group második magyar bajnoki címével rendelkező Illés Dorka és Palotai Patrik páros remek teljesítményét emelhetjük ki, hiszen korosztályukban, egyértelmű pontozással a legjobbak lettek, így a gyermek latin magyar bajnokság bajnokaiként térhettek haza. A Standard Táncok Magyar Bajnokságán a gyermekek között Dorka és Patrik ugyancsak betáncolta magát a döntőbe, ahol a 6. helyet sikerült megszerezniük.

Ugyanebben a két kategóriában az L-Dance Group másik gyermek korosztályú párosa, Budai Dorka és Lénárt Balázs is méltóképpen képviselte az egyesületet, hiszen mindössze 2 hónapos versenytapasztalattal rendelkező, E osztályos párosként nagyon szépen helyt álltak.

A Gyermek Latin Magyar Bajnokságon a 16., a Gyermek Standard Magyar Bajnokságon a 13. helyet érték el.

Az E osztályos gyermek II-es klubközi versenyeken standardból a 4., latinból pedig a 7. helyen végeztek.

A képen balról: Gál Adrienn, Budai János, Varga Cintia Viktória, Csorba Áron, Dániel Viktória, Dániel Dávid

Fotó: Beküldött fotó

Ifjúsági C Tíztáncban országos bajnoki 3. helyezést szerzett Matuska Villő és Beregszászi Zoltán páros, akik a klubközi versenyeken is remekeltek, hiszen ifjúsági C standardban a 9 párosból az 5. helyezettek lettek, ifjúsági C latinban pedig a dobogó 2. fokára táncolták fel magukat a 18 párosból.

Matuska Luca és Gyalai Noel (Szoldance) vegyespáros tudásuk legjavát nyújtva, kőkemény mezőnyökben versenyeztek, a Junior II Standard Magyar Bajnokságon 13-14. helyen, a Junior II Latin Magyar Bajnokságon 19-20. helyen végeztek. A Junior II C Tíztánc Országos Bajnokságon pedig a 8. helyet sikerült megszerezniük.

Tantó Hanna és Kis Máté páros a klubközi versenyeken mutatták meg tudásuk legjavát, Junior II D Standardban 8., Ifjúsági D Standardban a 8-9. helyet érték el. Junior II D Latinban és Ifjúsági D latinban is 16-16 párosból a döntőbe jutottak, az juniorok között az 5., az ifiknél a 4. helyet érdemelték ki.

A képen: Tantó Hanna, Kis Máté, Varga Cintia Viktória, Csorba Áron, Dániel Dávid, Dániel Viktória, elöl: Budai Dorka, Lénárt Balázs

Fotó: Beküldött fotó

Dániel Viktória és Dániel Dávid testvérpáros szintén klubközi versenyeken indult, Junior II E Standard kategóriában 9-11. helyen, Junior II E Latinban pedig 25 párosból a 7. helyen végeztek.

Varga Cintia Viktória és Csorba Áron is klubközi versenyeken mérte össze tánctudását más párosokkal, Junior I E Standardban 5. helyezést, Junior I E Latinban pedig 12-13. helyezést értek el.

A szóló táncoslányok közül Tantó Zoé Tímea szóló gyermek E latin klubközi versenyen 2. helyet szerzett. Ugyanebben a kategóriában Provics Hanna Rozália 12-13. helyen végzett.

A edzőpáros is sikeres volt a versenyen

A táncosokat felkészítő Bartha-Nagy Lilla és Keresztes László edzőpáros ezúttal versenyzőként is részt vett a Magyar Bajnokságon, a Felnőtt Latin kategóriában 54 párosból a 38-39. helyre sikerült táncolniuk magukat.

Az L-Dance táncosai a napokban Móron vettek részt a Lászlóvill Kupa Senior-Felnőtt-Ifjúsági Latin, Junior Standard, Profi Standard Ranglista és Klubközi Táncversenyen. Dániel Viktória - Dániel Dávid Junior II E Standard 5. helyezést, Ifjúsági E standard 7. helyezést, Junior II E latin 1. helyezést, Ifjúsági E Latin 6. helyezést értek el.

Gál Adrienn - Budai Jáno páros Junior II E Standard 16., Ifjúsági E Standard 12., Junior II E Latin 17, Ifjúsági E Latin 12. helyezést szerzett.

Varga Cintia Viktória - Csorba Áron páros Junior I E Standard 6., Junior II E Standard 7-9., Junior I E Latin 11.és Junior II E Latin: 12-13. helyezett lett.