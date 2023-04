Az eseményen Petőfi Sándor költeményein kívül, életének egy-egy mozzanatáról ismerhettek meg részleteket a kávéház résztvevői, valamint kihirdették a Petőfi 200 rajzpályázat eredményeit is.

– Petőfi Sándor rövid élete elképesztő részletességgel dokumentált. A naplójának és rendkívüli népszerűségének köszönhetően szinte napra pontosan ismerjük, hogy mikor merre járt, mit csinált és kivel találkozott – emelte ki köszöntőjében Bíró Melinda, a Sánta Márta Közösségi Szintér kulturális szervező munkatársa.

A szakember kiemelte, hogy Petőfi Sándor születési helye körül is heves vita alakult ki a kutatók között.

– Ebben a vitában az sem segített, hogy a költő a saját okmányaiban is gyakran cserélgette ezt az adatot és előfordult, hogy a születési évét is megváltoztatta, ha az előnyösebb színben tüntette fel. Az irodalomtörténészek végül Kiskőrösben állapodtak meg elsősorban azért, mert itt anyakönyvezték – tette hozzá a kulturális munkatárs, aki Petőfi szerelmi életéről is osztott meg érdekes részleteket, valamint, hogy Petőfi miért gyűlölte a fényképeket és kedvelte inkább, ha rajzok és festmények készültek róla. Elhangzott az is, hogy bár Petőfi karrierje mindössze nyolc évet ölel fel, ennek ellenére rendkívül termékeny költő volt, 18 éves korától átlagosan naponta vetett papírra egy verset, ezer verséből körülbelül 850 maradt fenn.

Az irodalmi műsorban fellépett Józsa-Lengyel Judit, Zilinszki-Fodor Mónika, valamint a kelebiai Farkas László Általános Iskola diákjai.