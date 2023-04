A Kecskeméti Nemzeti Színház 126. évada a gazdasági nehézségek ellenére is fergeteges sikert hozott, olyannyira, hogy még a tavalyi jubileumot is túlszárnyalta. A teátrum több ízben kifejezte háláját a közönség szeretetéért és értük való kiállásáért, így még mielőtt lezárnák a jelenleg is futó évadot, a jövő évad egy kis szeletét már most szeretnék átnyújtani hűséges nézőiknek azzal, hogy útnak indítják a kedvezményes előbérletezést keddtől.

Az előbérletezés ideje alatt (április 25-től június 11-ig) a bérletmegújítók, valamint az újonnan csatlakozók is 10 százalék kedvezménnyel válthatják meg a bérleteket, ezt követően indul a teljes árú szabad bérletezés. A régi bérlők helyeit június 11-ig tartják fenn.

A már jól ismert bérlettípusok a következő évadban is választhatók lesznek, emellett a 2023/24-es évadban visszatér az óvodás bérlet, amely két nagyszínházi gyermekelőadást foglal magában.

Továbbra is kapható bérletkonstrukciók: felnőtt 5+1-es bérlet, ifjúsági bérlet, gyermekbérlet, egyetemi bérlet, családi bérlet, kamara-/stúdiószínházi bérlet, szelvénybérlet, bemutatóbérlet.

Bérletvásárlásra kizárólag személyesen, a Kecskeméti Nemzeti Színház jegypénztáraiban van lehetőség.

A 2023/24-es évad garantáltan égi boldogsággal lesz fűszerezve – 13 új bemutatóval készül a színház. A nagyszínházban Cseke Péter direktor rendezése, Az Ég tartja a Földet című musical nyitja a következő színházi szezont, amit a Meseautó című musical, a Gianni Schicchi című opera, a Carmina Burana című balett, valamint a Szerelmes Shakespeare című vígjáték követ.

A Kelemen László Kamaraszínház a Ne most, drágám! című bohózattal, A tehetséges Mr. Ripley című krimivel, a Három nővér című színművel és a Naptárlányok című színművel színesíti a színház repertoárját. A Ruszt József Stúdiószínházban pedig Az özvegy Karnyóné című vígjáték mellett egy újdonsággal készül a teátrum: a Felhangolva című koncertszínházi előadással.

A gyermekekről sem feledkezik meg a színház, őket A kis herceg és A beszélő fa című mesejátékok várják majd a nagyszínházban.

A jegypénztárak nyitvatartása: jegypénztár a nagyszínház oldalában, a Katona József tér 5. szám alatt, keddtől péntekig 9-től 18 óráig. Érdeklődni a 76/501-174, vagy 76/501-177 telefonszámon, illetve a [email protected] e-mail-címen lehet.

A MALOM Központban lévő jegypénztár nyitvatartása: hétfőn zárva, keddtől péntekig 12–18, szombaton 10–18, vasárnap 10–15 óra. (Kecskemét, Korona utca 2., Telefon: 70/799-7189).

Bővebb információ a bérletezésről a kecskemetinemzeti.hu-n.