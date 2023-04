A városi költészet napi ünnepséggel egyben Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára is emlékeztek a résztvevők. A szervező Halasi Városmenedzser Kft. szándéka azon túl, hogy az irodalomkedvelőket összehozza, egy olyan közösségi élmény nyújtása volt, amelybe az online közvetítésen keresztül azok is be tudtak kapcsolódni, akik nem voltak jelen a maratoni felolvasás helyszínén.

– Állandóan újra és újra kell olvasnunk a magyar irodalmi műveket, az évfordulók erre kiváló alkalmat adnak – mondta Palásti Károly, a Szilády Áron Református Gimnázium magyar-történelem szakos tanára, aki Petőfi születésének 200. évfordulója kapcsán a költő tájleíró és szerelmi költeményei mellett a Tisza című költeményét is kiemelte, amelyet ugyan tájversként tanítanak az iskolákban, de szerinte értelmezhető forradalmi látomásköltészetétként is.