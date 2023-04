A tárlatot dr. Marczin István, a Bácskai Művelődési Központ kurátora nyitotta meg. A heterogén alkotásokról elmondta, hogy rengeteg fajta technikával, stílussal, hozzáállással, illetve művészi szemlélettel találkozhat az érdeklődő. − A tavalyi kiállításokhoz képest meglepően sok változást lehet tapasztalni a kiállított művekben. Jelentős fejlődést láthatunk − mondta hírportálunknak az intézmény kurátora.

− Mindenki egy kicsit erőre kapott, megújult, más színeket használ, változatosabbak lettek a munkák, más technikákat próbáltak ki az alkotók. Ez látszik a jelenlegi kiállításon. Nagyon szép, könnyed tárlatot láthat a közönség

− fogalmazott Vass Zsuzsanna, a Bajai Festők és Kézművesek „Baráti” Egyesülete vezetője. Összesen harminc alkotó munkája szerepel a tárlaton. A fafaragó elnök egyetlen alkotással, egy mandalával jelent meg a kiállításon. A mandala számára Baja környékét jelenti: a fák, a víz és a nap alkotják, rengeteg gondolattal és érzéssel.

A Bajai Festők és Kézművesek „Baráti” Egyesülethez új tagok is csatlakoztak, aki most mutatkoznak be először. Van köztük akvarellel foglalkozó, illetve süthető gyurmából ékszereket készítő is. Vass Zsuzsannától megtudtuk, hogy először jelent meg a Dinnyés házaspár is a nagycsoportos kiállításon. A tárlaton Maász Mihály fafaragó néhány munkája is megtekinthető. Egy aktot, két afrikai stílusú alkotást és egy női arcképet láthatnak az érdeklődők.