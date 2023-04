A Líra Zeneiskola vezetősége és tantestülete továbbra is elsődleges feladatának tekinti a zene embert formáló, értékközvetítő szerepét, a tanulók személyiségének kibontakoztatását, az egyéni képességek fejlesztését, emellett pedig szervesen bekapcsolódnak a falvak rendezvényeibe is. Versenyeken, találkozókon rendszeresen részt vesznek, az általános iskolákkal, művelődési házakkal és a környező települések önkormányzataival szoros kapcsolattartásra törekszenek.

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy helyük van a közoktatásban, így továbbra is céljuk, hogy minél több zenét szerető és értő fiatal kerüljön ki az iskolájukból.

A ballószögi koncerten részt vett az alapító Bolykó házaspár is, akiket a Boldog születésnapot című művel köszöntöttek fel a jubileum kapcsán, zongorajáték mellett.

A rendezvényen Somogyi Lajos polgármester is üdvözölte a résztvevőket és fellépőket, örömét fejezte ki, hogy a ballószögi gyerekeknek is lehetőségük van a Líra Zeneiskolában tanulni. A helyi iskolában folyamatosan törekednek arra, hogy minél több programot, foglalkozást, képzést szervezzenek, melyek segítik a fiatalok tehetségének kibontakoztatását. Ezek közül is kiemelkedik a Líra képzése.