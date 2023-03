Pénteken egy új kiállításra hívnánk fel a figyelmet. A Népi Iparművészeti Gyűjteményben 14 órakor nyílik meg A Húsvét üzenete az írott tojásokon című időszaki tárlat. A Kecskeméti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó eseményen Jókainé Gombosi Beatrix népi iparművész és nyolc fiatal alkotó viasszal írt hímestojásait mutatják be. A kiállításon a motívumok tekintetében az erdélyi mustrák dominálnak. Megjelennek a gyimesi hímestojások mellett a moldvai, hétfalusi, háromszéki minták is. A falakon húsvéti rítusokat bemutató fotók illusztrálják az ünnepkört, és megterítenek egy húsvéti asztalt is. A megnyitót követően Jókainé Gombosi Beatrix kétórás tojásírás foglalkozást tart.

Pénteken 17 órakor a Hírös Agórában is, szintén a tavaszi fesztivál keretében nyílik tárlat. Tavasz kerekedik – Nemzedékek nemezei című kiállításon Nagy Mari és Vidák István nemezművész, textilművész házaspár és családja, Vidák Anna, ifj. Vidák István és Pereczes Hanna Virág mutatkozik be.

S aki már a Hírös Agórában jár, érdemes megtekintenie az egy héttel ezelőtt nyílt Magyar Örökség – Áthatások című, a Kecskeméti Képzőművészek Közössége és a Műhely Művészeti Egyesület alkotóinak közös kiállítását is.

Pénteken a Katona József Könyvtárban két programra is várják az érdeklődőket. 15.30-kor újra lesz Horgolóra foglalkozás Bitó Dóra könyvtárossal, aki egészen a kezdő fogásoktól segít elsajátítani a horgolás fortélyait. 17 órakor a Sántha György Emlékkör tagjai tartanak összejövetelt a versbarátok számára. A neves költő emlékére a kört alapította és vezeti Benkő Irén.

A könyvtárban szombaton két programot emelnénk ki. 14 órakor kezdődik a Családunk és más állatfajták című társalgással egybekötött előadás. Előadó: dr. Deme Tamás egyetemi docens, művelődéskutató. Szó lesz a gondról, a gondoskodásról, családi életre nevelésről, családterápiáról.

15 órakor pedig folytatódik a Túl az Óperencián című családi mesedélután. A Melegszívű medve történetét ismerhetik meg a kicsik Fazekasné Endre Éva gyermekkönyvtáros előadásában. A kreatív alkotói munka sem marad el. A foglalkozást 5 éves kortól ajánlják.

Végül a csillagászat kedvelőinek ajánljuk a Planetárium szombati előadásait. Először 15.30-tól a kisebbeknek szól a Játsszunk űrhajósat! című gyerekműsor. A nagyobbakat megszólító előadás 16.30-kor kezdődik, címe Pulit a Holdra, avagy egy magyar holdszonda története. Az érdeklődőket Szűcs László igazgató várja.